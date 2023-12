Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Ladendieb muss in Untersuchungshaft – Hanau

(cb) Zwei Männer, 42 und 44 Jahre alt, wurden am Dienstagabend nach einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl in der Straße „Am Hauptbahnhof“ durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen. Das Duo soll aus einem „Teo-Markt“ mehrere Getränkedosen geklaut und in mitgebrachte Koffer sowie Taschen verstaut haben. Anschließend wollten die Männer den Markt wohl verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Die polizeibekannten Tatverdächtigen wurden durch die verständigten Polizeibeamten, gegen 22 Uhr, vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der mutmaßlichen Täter wurden Getränkedosen im Wert von etwa 750 Euro aufgefunden. Zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden sie mit auf die Dienststelle genommen. Noch am gleichen Abend wurde der 42-Jährige nach Hause entlassen. Sein 44-jähriger Begleiter, welcher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde am Folgetag dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Hanau vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Im Anschluss an die Vorführung wurde der Mann direkt in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Auf beide Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Ladenddiebstahls zu.

Im Kassenbereich randaliert und Mitarbeiter angegangen: Strafanzeige wegen Körperverletzung – Erlensee

(fg) Im Kassenbereich soll ein 31-Jähriger am Donnerstagmittag in einem Einkaufsmarkt in der Dieselstraße (einstellige Hausnummern) randaliert und zudem drei Mitarbeiter verletzt haben, weshalb die Polizei nun wegen Körperverletzung ermittelt. Gegen 12.30 Uhr habe der Mann seinen Einkauf mit einem Lebensmittelgutschein begleichen wollen; die Differenz wollte der Mann nach Angaben des Kassierers erstattet haben. Da dies jedoch nicht möglich ist, wurden dem Kunden alternative Möglichkeiten zur Zahlung genannt. Dies missfiel dem Tatverdächtigen offensichtlich, da er sein Essen daraufhin unmittelbar im Kassenbereich verzehrte und den Inhalt einer Getränkedose im Kassenbereich verspritzte. Letztlich kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der drei Mitarbeiter Verletzungen davontrugen. Eine herbeigeilte Streife nahm den 31-Jährigen vorläufig fest. Auf diesen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung zu.

Fußgängerin kam mit schweren Verletzungen in Krankenhaus – Großkrotzenburg/L3308

(fg) Mit schweren Verletzungen kam eine 79 Jahre alte Frau aus Kahl am Main nach einem Unfall auf der Landesstraße 3308 am Donnerstagnachmittag in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte die Seniorin gegen 15.15 Uhr die Fahrbahn zu überqueren und übersah hierbei offenbar den heranfahrenden Renault Captur, an dessen Steuer ein 78-Jähriger Mann saß. Dieser befuhr die Landesstraße 3308 von Großkrotzenburg kommend in Fahrtrichtung Kahl am Main. Kurz hinter der Einmündung der Marie-Curie-Straße / Landesstraße 3308 es kam zum Zusammenstoß. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Einbrecher öffneten Tresor und flohen – Langenselbold

(cb) Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Buchbergblick nutzen am Donnerstagnachmittag Einbrecher aus. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die unbekannten Täter, zwischen 16.20 und 18.30 Uhr, über die aufgehebelte Terrassentür in das Haus. Aus einem Wohnraum im Obergeschoss nahmen sie einen Safe, brachten ihn in den Garten und öffneten diesen schließlich gewaltsam mit einer Axt und einem Beil. Sie erbeuteten eine hochwertige Uhr sowie Bargeld und flüchteten sodann. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Baumaschinen aus Lastkraftwagen gestohlen – Mühlheim

(fg) Eine Scheuersaugmaschine von Kärcher sowie eine Kolbenpumpe von Wagner haben Unbekannte aus einem in der Straße „Alter Frankfurter Weg“ geparkten Lastkraftwagen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen mitgehen lassen. Die Täter öffneten zunächst das Sicherungsschloss des Planenaufbaus und entwendeten anschließend die beiden Arbeitsmaschinen, welche sich auf der Ladefläche befanden. Wie diese von der Ladefläche entwendet werden konnten ist bislang unklar, da es sich um eine selbstfahrende Arbeitsmaschine mit 600 Kilogramm sowie ein Arbeitsgerät mit einem Gewicht von 120 Kilogramm handelte. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei Kriminalpolizei.

Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall – Hainburg/Hainstadt

(jm) Wer am Donnerstagabend auf der Hauptstraße unterwegs war, könnte Zeuge eines Unfalls geworden sein. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 18.30 Uhr im Bereich der Hausnummer 94 zwischen einer 51 Jahre alten Opel-Fahrerin und einem 23-jährigen Alfa Romeo-Lenker zu einem Zusammenstoß gekommen sein. Beide waren in Richtung Klein-Krotzenburg unterwegs. Der Polizei liegen nun unterschiedliche Angaben der Beteiligten vor, sodass weitere Zeugen des Unfalls gesucht werden. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache in Seligenstadt.

Unfallflucht: Wer kann Hinweise zum Verursacher geben? – Autobahn 3/Seligenstadt

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag auf der Bundesautobahn 3 bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem schwarzen Audi A 4 an der Anschlussstelle Seligenstadt auf die Autobahn in Richtung Frankfurt auf. Ersten Erkenntnissen zufolge wechselte der Verursacher, bei dem es sich um ein Fahrzeug mit ungeladenem Transport-Anhänger gehandelt haben soll, vom linken Fahrstreifen nach rechts auf den Fahrstreifen des Audis und touchierte diesen. Anschließend sei er ohne anzuhalten weitergefahren. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Die Beamten der Autobahnpolizei Langenselbold erbitten sich nun Hinweise zu dem Verursacher und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.