Main-Taunus: Die Polizei-News

Beute bei Wohnungseinbruch gemacht,

Eschborn, Zeppelinstraße, Donnerstag, 21.12.2023, 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

(jn)In der Zeppelinstraße in Eschborn kam es am Donnerstagvormittag zu einem Wohnungseinbruch. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten hochwertige Handtaschen sowie Schmuck und Bargeld. Derzeitigen Erkenntnissen nach hebelten die Kriminellen zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses auf und machten sich anschließend auf die Suche nach potentieller Beute. Dabei wurden sie fündig und flüchteten letztlich unerkannt mit Gegenständen im Wert von ca. 15.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Werkzeug aus Sprinter gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Rosenthalstraße, Mittwoch, 20.12.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 21.12.2023, 07:15 Uhr

(jn)Werkzeug im Wert von etwa 2.000 Euro haben unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in Bad Soden aus einem Fahrzeug gestohlen. Hierfür schlugen sie eine Fensterscheibe des in der Rosenthalstraße geparkten Mercedes Sprinters ein und ließen diverses Säge- und Schneidewerkzeug sowie weitere Werkzeuge mitgehen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0.

Einbrecher gehen leer aus,

Hofheim am Taunus, Casteller Straße, Eichstraße, Nacht zu Donnerstag, 21.12.2023

(jn)Gleich zweimal sind Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in zwei Hofheimer Stadtteilen gescheitert. In der Casteller Straße im Ortsteil Diedenbergen versuchten sie es an der Eingangstür des Gemeindehauses sowie einer weiteren Tür an der Gebäuderückseite. Sie scheiterten mit ihren Hebelversuchen, flüchteten mit leeren Händen und hinterließen einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Gleichsam erfolglos blieben sie in der Eichstraße in Marxheim, wo sie sich gewaltsam an der Eingangstür eines Einfamilienhauses zu schaffen machten. Hier entstand ein Sachschaden von knapp 1.000 Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 entgegengenommen werden.

Ladendieb wird handgreiflich und flüchtet, Kriftel, Hattersheimer Straße, Donnerstag, 21.12.2023, 23:30 Uhr

(jn)In Kriftel ist am späten Donnerstagabend ein Ladendieb samt seiner Beute geflüchtet, wobei er sich handfest gegen eine Mitarbeiterin zur Wehr setzte. Um 23:30 Uhr verließ der Unbekannte das Geschäft in der Hattersheimer Straße, ohne die Ware in seiner mitgeführten Tasche zu bezahlen. Als die Mitarbeiterin ihn verfolgte und versuchte festzuhalten, riss er sich von ihr los und schubste sie von sich weg. Anschließend rannte er Richtung Bachstraße davon und konnte weder von weiteren Mitarbeitern noch Zeugen eingeholt werden. Der Räuber wird als etwa 1,85 Meter groß und schlank beschrieben und soll einen Drei-Tage-Bart sowie eine Wollmütze getragen haben. Zudem führte er eine große Sporttasche mit sich.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Unbekannten erbittet die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

45-Jährige bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt, Kriftel, Schwarzbachallee, Odenwaldstraße, Donnerstag, 21.12.2023, 18:00 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend ereignete sich in Kriftel ein Verkehrsunfall, bei dem eine 45 Jahre alte Hofheimerin verletzt wurde. Um 18:00 Uhr war die Frau der Unfallaufnahme zufolge im Bereich der Schwarzbachallee unterwegs, als sie von einem 26-jährigen Autofahrer erfasst wurde. Dieser war auf der Odenwaldstraße unterwegs gewesen und dann nach rechts auf die Schwarzbachallee eingebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, welche zu Boden stürzte und infolgedessen medizinisch behandelt und in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Aktueller Blitzerreport – keine Ankündigung

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht jede Woche eine Messstelle zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.