Südhessen: Polizei gibt wichtige Tipps vor den Feiertagen

Südhessen (ots) – Weihnachten ist für einige die schönste Zeit im Jahr. Ein

Fest, das viele im Kreise der Familie und ihren Liebsten feiern. Einige nehmen

weite Strecken auf sich, um ein paar besinnliche Stunden gemeinsam zu

verbringen. Bei gutem Essen und Kerzenschein wird der Alltag für einen Moment

vergessen. Auch zum Jahreswechsel werden die Korken knallen gelassen. Nach einem

Rückblick auf das vergangene Jahr wird mit neuen Vorsätzen zuversichtlich auf

das kommende Jahr angestoßen.

Zum Ende des Jahres wünscht die Polizei Südhessen allen Bürgerinnen und Bürgern

eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr 2024! Damit

auch jeder das Weihnachtsfest genießen und sicher in das neue Jahr starten kann,

gibt die Polizei wichtige Verhaltenstipps:

Fahren Sie auch bei winterlichen Verhältnissen vorausschauend,

vorsichtig und rücksichtsvoll, damit Sie sicher am Ziel

ankommen. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um bei Ihren

Gastgebern anzukommen.

Denken Sie daran, dass Alkohol am Steuer nichts verloren hat.

Achten Sie beim festlichen Abendessen, beim Geschenke auspacken

oder auch dem gemütlichen Beisammensitzen auf die zahlreichen

Kerzen wie beispielsweise auf Ihrem Adventskranz oder vielleicht

auch an Ihrem Weihnachtsbaum. Lassen Sie Kerzen nicht

unbeaufsichtigt. So können durch Achtsamkeit Brände verhindert

werden.

Beachten Sie am Silvesterabend zur eigenen Sicherheit sowie zur

Sicherheit anderer bei Feuerwerkskörpern unbedingt die

Gebrauchshinweise der Hersteller. Halten Sie

Altersbeschränkungen ein und kaufen sie nur zugelassenes

Feuerwerk.

Zünden Sie Feuerwerkskörper nur dort, wo dies auch erlaubt ist.

Beachten Sie die örtlichen Regelungen der Städte und Kommunen.

Nehmen Sie nach dem Anzünden einen ausreichenden

Sicherheitsabstand ein. Werfen Sie Feuerwerkskörper und Raketen

niemals blindlings weg und zielen Sie niemals auf Menschen.

Zünden Sie nicht gezündete Feuerwerkskörper, sog. „Blindgänger“

nicht noch einmal an.

Bedenken Sie, dass sie mit illegalem Feuerwerk oder einer nicht

vorgeschriebenen Anwendung nicht nur sich selbst, sondern auch

die Gesundheit Unbeteiligter gefährden. Dies kann im schlimmsten

Fall lebensgefährliche Folgen haben.

Schützen Sie Ihre Wohnung in der Silvesternacht vor

Brandgefahren, indem Sie Möbel, Hausrat und andere brennbare

Gegenstände von Balkonen und Terrassen entfernen. Halten Sie

Fenster und Türen geschlossen.

Auch in diesem Jahr wird die Polizei mit ausreichend Kräften im Einsatz sein und

das Bestmögliche tun, um Ihnen einen sicheren und friedlichen Jahreswechsel zu

ermöglichen. Genießen Sie die Feiertage und bleiben Sie gesund!

Darmstadt

Darmstadt: 32-Jährigem Handy entwendet / Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt (ots) – Nach einem Raub am Hauptbahnhof in Darmstadt am Mittwoch

(20.12.) gegen 16:30 Uhr konnte die Polizei einen 35-jährigen Tatverdächtigen

vorläufig festnehmen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge soll der 35-Jährige einem am Bahngleis wartendem

Mann dessen Handy aus der Hand genommen haben. Hierbei soll er laut derzeitigem

Ermittlungsstand ein Messer bei sich geführt haben. Als der Bestohlene sein

Eigentum zurückverlangte, soll der Tatverdächtige ihn mit dem Messer bedroht und

anschließend mit seiner Beute die Flucht ergriffen haben. Im Zuge sofort

eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige durch eine Streife der

Bundespolizei festgenommen werden.

Der 35 Jahre alte Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am

Mittwochnachmittag (21.12.) einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt

vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Er wurde in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den genauen

Hintergründen und Tatumständen dauern derzeit noch an.

Darmstadt: Nichts dazugelernt / 15-Jähriger nach Verstoß gegen Bewährungsauflagen wieder in Haft

Darmstadt (ots) – Wegen des wiederholten Verstoßes gegen Bewährungsauflagen

nahmen Zivilfahnder aus Darmstadt am Montag (18.12.) einen Jugendlichen

vorläufig fest. Der junge Mann musste sich anschließend vor einer

Jugendrichterin verantworten, die erneut die Untersuchungshaft anordnete und ihn

wieder in eine Haftanstalt schickte.

Aufgrund bisheriger intensiver Ermittlungen des Kommissariats 35 aus Darmstadt

steht der 15-Jährige im Verdacht, unter anderem an einer seit Ende 2022

beginnenden Häufung von Rollerdiebstählen, insbesondere im Stadtgebiet

Darmstadt, beteiligt gewesen zu sein. Als Mitglied einer Gruppe minderjähriger

Tatverdächtiger war der 15-Jährige rasch in den Fokus der Beamtinnen und Beamten

gerückt. Dabei standen die Ermittlerinnen und Ermittler bei ihrer Arbeit eng mit

dem Jugendamt, der Jugendgerichtshilfe und der Staatsanwaltschaft Darmstadt in

Kontakt (wir haben berichtet).

Aktuellen Ermittlungen zufolge verstieß der 15-Jährige in rund 30 Fällen gegen

seine Bewährungsauflagen. Bei seiner vorläufigen Festnahme durch die Polizei

konnten die Ermittler zudem eine geringe Menge Haschisch bei ihm auffinden, was

zu einem weiteren Strafverfahren gegen ihn führte.

Darmstadt: Weihnachten für einen Spatz/Geretteter Vogel „bedankt“ sich auf seine Weise

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (20.12.) wurden Beamte der Verkehrsinspektion des

Polizeipräsidiums Südhessen im Bereich der Haltestelle „Dreieichweg“ in

Arheilgen von einem besorgten Bürger angesprochen, der einen Vogel in misslicher

Lage vorgefunden hatte und die Polizei um Unterstützung bat.

Nachdem die Ordnungshüter den Ort des Geschehens in Augenschein genommen hatten,

stellten sie fest, dass sich ein Spatz mit dem rechten Füßchen in einem

Nylonfaden verwickelt hatte und nun unter dem drei Meter hohen Blechdach der

Haltestelle vor sich hin baumelte. Ein erster Befreiungsversuch zuvor,

scheiterte.

Kurzerhand kletterte ein Polizist auf das Dach des Streifenwagens und konnte den

offenbar verzweifelten und mittlerweile gleichgültig wirkenden Vogel erreichen

und seine Fußfessel durchschneiden. Sonderlich dankbar erwies sich der Piepmatz

gegenüber seinem Retter allerdings nicht gerade. Die neu gewonnenen Freiheit

nutzte der Spatz, um sich in dessen Finger zu verbeißen und sein Geschäft auf

der Hand des Beamten zu hinterlassen. Ungeachtet dessen, wurden auch noch die

Reste der Nylonfasern von seiner Kralle entfernt, diese auf Verletzungen

untersucht und der Vogel anschließend, wenige Tage vor dem anstehenden

Weihnachtsfest, wieder in die Freiheit entlassen.

BAB 5, Nahe T+R Gräfenhausen West – Totalschaden durch Fahrzeugbrand

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am späten Mittwochabend (20.12.) den Brand eines Pkw auf der BAB 5, Fahrtrichtung Darmstadt, kurz nach der Tank- und Rastanlage Gräfenhausen West. Der 19-jährige Fahrer eines älteren Pkw konnte gegen 22:40 Uhr den bereits qualmenden Wagen noch auf dem Seitenstreifen anhalten und unverletzt verlassen. Ebenso seine beiden Mitfahrer. Kurz darauf stand der Motorraum bereits in Flammen. Beim Eintreffen der sofort alarmierte Feuerwehr Mörfelden-Walldorf stand der Pkw bereits im Vollbrand. Während der Löscharbeiten musste die BAB in südliche Fahrtrichtung für rund 20 Minuten voll gesperrt werden. Weitere rund 40 Minuten mussten die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt bleiben, bis das Fahrzeug abgeschleppt worden war. Es kam zu Behinderungen. Durch den Brand ist auch die Asphaltdecke an dieser Stelle des Seitenstreifens beschädigt worden. Die Polizei Südhessen hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen und geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Verkehrsunfallflucht / Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – Am Freitag, 22. Dezember 2023, kam es zwischen 14:30 Uhr und

15:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Robert-Bosch-Straße in

Weiterstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher sich anschließend

von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne seine Daten anzugeben.

Gegen 14:30 Uhr parkte die Geschädigte ihren silbernen VW Polo auf dem Parkplatz

und ging in das Möbelgeschäft. Als sie gegen 15:00 Uhr wieder aus dem Geschäft

kam, stellte sie eine Beschädigung im hinteren, linken Bereich ihres Fahrzeugs

fest. Offensichtlich beim Einparken hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer ihr

Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden an dem VW Polo wird derzeit auf ca. 750,-

Euro beziffert.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 06151 96941310 beim 3.

Polizeirevier in Darmstadt zu melden.

Modautal/Mühltal/Seeheim-Jugenheim: Wohnhäuser im Visier von Kriminellen / Kriminalpolizei sucht Zeugen

Modautal/Mühltal/Seeheim-Jugenheim (ots) – Zwischen Sonntag (17.12.) und

Donnerstag (20.12.) nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner eines

Mehrfamilienhauses in Modautal, in der Straße „An den Klingerwiesen“, um in

deren Wohnung einzudringen. Es wurde Bargeld gestohlen, und es entstand

Sachschaden.

In Seeheim-Jugenheim verschafften sich am Mittwoch (20.12.) unbekannte Täter

zwischen 13 und 19 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Jossastraße, indem

diese ein Fenster einwarfen. Obwohl zahlreiche Räume durchwühlt wurden, wurden

nach derzeitigen Erkenntnissen keine Gegenstände entwendet.

Am Donnerstag (21.12.) zwischen 17.30 und 19.45 Uhr wurde in Mühltal, Ortsteil

Nieder-Ramstadt, in ein weiteres Einfamilienhaus eingebrochen. Die Kriminellen

gelangten durch ein eingeschlagenes Fenster ins Innere und entwendeten Bargeld,

Schmuck und persönliche Gegenstände.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, empfiehlt die Polizei

einige vorbeugende Maßnahmen: Schließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit alle

Fenster, Balkon- und Terrassentüren, da gekippte Fenster fast wie offene Fenster

sind und leichtes Ziel bieten. Sorgen Sie zudem dafür, dass Ihr Zuhause immer

bewohnt aussieht, etwa durch den Einsatz von Zeitschaltuhren für Licht oder

Radio. Überlegen Sie auch den Einbau von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen wie

Alarmanlagen oder verbesserten Fenstersicherungen. Mit diesen einfachen

Schritten kann das Risiko eines Einbruchs erheblich reduziert werden. Ihre

Sicherheit liegt uns am Herzen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls dauern in

den genannten Fällen an. Wenn Ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Sie

Hinweise zu den Tätern haben, kontaktieren Sie bitte das Kommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0.

Landkreis Darmstadt-Dieburg: Aktuell erhöhtes Aufkommen betrügerischer Anrufe / Polizei warnt und gibt Tipps

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots) – Seit Freitagmorgen (22.12.) werden der

Polizei im Landkreis Darmstadt-Dieburg zahlreiche verdächtige Telefonate von

Betrügern gemeldet, die mit der Masche der falschen Polizeibeamten an das Hab

und Gut der Bürgerinnen und Bürger gelangen wollen. Die Anrufe verteilen sich

bislang schwerpunktmäßig auf den Bereich des Landkreises, unter anderem aus

Dieburg. Erfreulicherweise ist bislang kein Vermögensschaden bekanntgeworden.

Die Kriminellen gaukeln den Angerufenen am Telefon unter anderem vor, die

Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen. Bei der hätte

man eine Liste oder Fotos mit weiteren Einbruchszielen gefunden. Darauf befände

sich auch der Name bzw. das Haus der jeweils Angerufenen. Die Betrüger fordern

anschließend die Herausgabe von Wertsachen, um sie vor den Einbrechern in

Sicherheit zu bringen. Zu solchen Anrufen und auch anderen Betrugsvarianten,

beispielsweise der sogenannten „Schockanrufe“, gibt die Polizei folgende

Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen

preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten.

Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei

stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich

zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und

verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen

lassen.

Groß-Umstadt: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 45

Groß-Umstadt (ots) – Am frühen Freitagmorgen (22.12.) ereignete sich auf der

Bundesstraße 45 im Bereich Groß-Umstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein

21-jähriger Mann aus dem Odenwaldkreis tödlich verletzt wurde. Der Unfall führte

zur Vollsperrung der Strecke und erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der junge Autofahrer die B45 von Groß-Umstadt in

Richtung Dieburg. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug auf die

Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug,

geführt von einem 29-jährigen Fahrer. Der 21-Jährige erlitt dabei tödliche

Verletzungen. Der LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird

auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die B45 wurde zwischen Semder Kreuz und der Abfahrt zur Kompostierungsanlage für

die Unfallaufnahme, Bergung und Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr

wurde umgeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein

Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden

zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Unfallursachenermittlung dauert

an.

Die Vollsperrung wurde zwischenzeitlich wieder aufgehoben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich

unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Unfallflucht – Verursacher hinterlässt falsche Telefonnummer

Schaafheim (ots) – In der Zeit zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und

Mittwochmorgen, 10:30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen

einen geparkten weißen Kia Niro.

An dem Höhe Hausnummer 16 geparkten Pkw entstand ein Schaden an der linken

Frontschürze. Der Sachschaden liegt bei ca. 1000 EUR.

Der Verursacher hinterließ einen Zettel mit einer Telefonnummer an der

Windschutzscheibe des beschädigten Kia. Die angegebene Nummer ist nicht gültig.

Der Verursacher und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und den Ermittlern

Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06071-96560 bei der

Polizei Dieburg zu melden.

Pfungstadt / B 426: Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen

Pfungstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Streifenwagen

am Donnerstagabend (21.12.) wurden fünf Personen verletzt. Bisherigen

Erkenntnissen zufolge war eine Streife der Polizeistation Pfungstadt gegen 20.45

Uhr nach einem gemeldeten Einbruchalarm mit eingeschaltetem Blaulicht und

Martinshorn auf der Bundesstraße 426 unterwegs in Richtung Stockstadt. An der

Kreuzung mit der L 3303 fuhr das Einsatzfahrzeug bei rot zeigender Ampel in den

Kreuzungsbereich und stieß hier mit dem Wagen eines 64 Jahre alten Mannes

zusammen, der aus Griesheim kommend die Bundesstraße 426 in Richtung Pfungstadt,

Mainstraße, überqueren wollte. Der 64-Jährige sowie seine 23 Jahre alte

Mitfahrerin, beide aus Pfungstadt, erlitten bei dem Zusammenprall Verletzungen

und kamen in umliegende Krankenhäuser. Auch der 28 Jahre alte Polizeibeamte, der

den Streifenwagen fuhr, sowie sein 32-jähriger Streifenpartner und eine weitere

mitfahrende 39 Jahre alte Polizistin wurden verletzt und in eine Klinik

gebracht. Mittlerweile konnten bis auf die 23 Jahre alte Mitfahrerin alle

Beteiligten die Krankenhäuser wieder verlassen. Die genaue Höhe des entstandenen

Sachschadens steht aktuell noch nicht fest. Mit der Unfallaufnahme ist die

Polizeiautobahnstation Südhessen betraut. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Unfallstelle musste aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis

22.45 Uhr gesperrt bleiben.

Gross-Gerau

Riedstadt: Kriminelle erbeuten Geld und Schmuck mit Schockanruf/Polizei warnt vor Masche

Kriminelle haben am Donnerstag (21.12.) mit der „Schockanruf“-Masche Beute gemacht und eine Seniorin aus Goddelau um ihren Schmuck und Geld gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen kontaktierten die bislang noch unbekannten Täter die Frau gegen 15.20 Uhr und machten ihr weis, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem jemand zu Tode kam. Um eine Inhaftierung der Tochter zu verhindern, forderten die Unbekannten eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro. Die Telefonbetrüger setzten die Dame psychisch enorm unter Druck und brachten sie schließlich dazu, Schmuck und Geld im Wert von mehreren tausend Euro an einen Komplizen zu übergeben. Es wurde ein Verfahren eingeleitet.

Gescheitert sind die Telefonbetrüger dagegen mit einem weiteren, gleichgelagerten Fall in Riedstadt, der sich ebenfalls am Donnerstag ereignete. Hier kam gegen 14.40 Uhr glücklicherweise der Sohn der angerufenen Seniorin hinzu und beendete das Telefonat mit dem Kriminellen sofort.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger. Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Büttelborn-Worfelden: Einbruch durch Terrassentür/Kripo ermittelt

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Donnerstag (21.12.), in der Zeit zwischen 16.30 und 19.05 Uhr, hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Die Unbekannten drangen durch die Terrassentür ins Innere des Anwesens „Im Hesselrod“ ein. Hier suchten die Kriminellen nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und Geld. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Nauheim: Einbruch in Büroräume

Die Büroräume einer Firma in der Konrad-Adenauer-Allee gerieten in der Zeit zwischen dem 13. Dezember und Donnerstag (21.12.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster zunächst Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die ungebetenen Besucher ließen eine Geldkassette samt Inhalt und eine Standuhr mitgehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Rüsselsheim: Einbruch in Gaststätte/Wer kann Hinweise geben?

Am frühen Freitagmorgen (22.12.), in der Zeit zwischen kurz vor 3.00 und circa 5.00 Uhr, hatten es unbekannte Täter auf eine Gaststätte in der Bahnhofstraße abgesehen und Beute gemacht. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die ungebetenen Gäste Zugang zu den Räumen und brachen dort zwei Spielautomaten auf. Sie entwendeten das darin enthaltene Geld. Der verursachte Schaden beläuft insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 41 in Rüsselsheim ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06142/6960 sachdienliche Hinweise entgegen.