Sprengung eines Geldausgabeautomaten – 1.Nachtragsmeldung

Insheim (ots) – Nach der Sprengung eines Geldausgabeautomaten in den frühen Morgenstunden des 22.12.2023 in der Zeppelinstraße in Insheim hat die Kripo Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter nach der Sprengung mit einem dunklen Audi mit Schrägheck und entwendeten Karlsruher Kennzeichen (KA-) in Richtung Rohrbach/französische Grenze.

Durch die Explosion wurden der Geldautomat sowie der SB-Pavillon stark beschädigt. Experten des Landeskriminalamtes stellten geringe Sprengstoffreste am Tatobjekt fest, welche gegen 09:30 Uhr kontrolliert gesprengt wurden. Hierdurch entstanden keine weiteren Schäden. Mehrere Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe mussten evakuiert werden. Der Bereich ist bis zum Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen weiterhin abgesperrt.

Ob und wie viel Bargeld entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Erstmeldung:

Unbekannte sprengten Freitag 22.12.2023, 05:07 Uhr, einen Geldausgabeautomaten der VR Bank in der Zeppelinstraße. Ob die unbekannten Täter an das Geld des Automaten gelangten, wird derzeit noch ermittelt. Über die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Mit Marihuana geflüchtet

Hainfeld (ots) – Zwei Fahrzeuginsassen sollten am Donnerstag 21.12.2023, 18.55 Uhr, im Pflaumen kontrolliert werden. Als der Fahrer die Fensterscheibe öffnete, schlug den Beamten Marihuanageruch entgegen. Der 23-jährige Beifahrer aus Landau sprang unvermittelt aus dem Pkw und versuchte, fußläufig zu flüchten.

Nur innerhalb einer kurzen Wegstrecke konnte er gestellt und festgenommen werden. Während seiner Flucht hatte er eine Plastiktüte mit Marihuana weggeworfen, die allerdings von den Beamten aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Gegen den 23 Jahre alten Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

Unfallflucht zwischen Barbelroth und Billigheim

Billigheim-Ingenheim (ots) – Gestern gegen 07:56 Uhr, überholte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Landstraße von Barbelroth nach Billigheim einen vorausfahrenden PKW und konnte gerade noch rechtzeitig vor einem entgegenkommen PKW nach rechts einscheren. Bei dem Versuch, einen möglichen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, kam dieser entgegenkommende PKW jedoch ins Schlingern und der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er geriet sowohl rechts- als auch linksseitig in den Straßengraben und beschädigte sich dabei sein Fahrzeug derart, dass dieses nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Das überholende Fahrzeug hingegen setzte seine Fahrt fort, und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um ein graues Fahrzeug mit SÜW-Kennzeichen gehandelt habe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang, Fahrer oder Fahrzeug geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.