Fazit zum Mainzer Weihnachtsmarkt

Mainz (ots) – Kurz vor Ende des Mainzer Weihnachtsmarktes kann aus polizeilicher Sicht ein positives Fazit gezogen werden. Das Polizeipräsidium Mainz blickt auf einen durchweg ruhigen und friedlichen Verlauf der gesamten Markttage zurück. Die geringe Zahl an Straftaten, lediglich 3 Taschdiebstähle, lässt sich zum einen auf die hohe Polizeipräsenz zurückführen, die den gesamten Verlauf des Marktes gezeigt wurde.

Zum anderen auch auf das umsichtige Verhalten der Bürger, die den Weihnachtsmarkt besuchten. Die eingesetzten Polizisten leisteten neben Kontrollen auch Hilfe in den Fällen, in denen u.a. Kinder wieder mit ihren Eltern zusammengebracht werden konnten, Gegenstände wie zum Beispiel Geldbeutel verloren gingen oder herausgegeben wurden. Wir wünschen allen Besuchern sowie Marktbetreibern 2 weitere schöne und besinnliche, vor allem friedliche Tage, auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt.

Kreis Mainz-Bingen

Angriff mit Pfefferspray

Essenheim (ots) – Am Donnerstag 21.12.2023 kam es zur gefährlichen Körperverletzung durch einen vermeintlichen Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens. Bei einem 59-jährigen Mann aus Essenheim klingelte gegen 17 Uhr ein unbekannter Mann und gab sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus.

Er verlangte im weiteren Gesprächsverlauf eine Unterschrift von dem Essenheimer, welcher ihm diese verweigerte und ihn im Anschluss von seinem Grundstück verwies. Beim verlassen zog der vermeintliche Vertreter ein Pfefferspray aus seiner Tasche und sprühte dem 59-Jährigen damit ins Gesicht. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.