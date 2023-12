Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen

Worms (ots) – Leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am Dienstag. Gegen 17 Uhr wollte eine 70-jährige Autofahrerin von der L523 nach links in die Klosterstraße abbiegen, als sie einen entgegen kommenden PKW einer 29-jährigen Fahrerin übersah.

Durch die Kollision wurde das Fahrzeug der 70-Jährigen aus Osthofen gegen einen weiteren zu diesem Zeitpunkt im Einmündungsbereich der Klosterstraße stehenden PKW eines 26-Jährigen geschleudert.

Die 70-jährige Unfallverursacherin und die ihr entgegen kommende 29-jährige Fahrerin wurden nach erster Einschätzung leicht verletzt. Sie mussten zur weiteren medizinischen Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die L523 war in Fahrtrichtung Frankenthal für knapp 2,5 Stunden gesperrt.

Kreis Alzey-Worms

Einbruchsversuch in Einfamilienhaus in Armsheim

Armsheim (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Armsheim, Mainzer Weg. Unbekannte Täter gelangen zwischen 7.30 und 13.00 Uhr über das offene Tor auf das Grundstück und wirkten gewaltsam auf die Haustür, die Terrassentür und eine Kellertür ein.

Die Türen hielten dem Angriff stand. Die unbekannten Täter entkamen unerkannt und ohne Beute. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Beobachtungen unter 06731/9110.

Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Gau-Odernheim (ots) – Am Donnerstag 21.12.2023, 07.50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Gau-Odernheim, Bahnhofstraße Ecke Albiger Straße. Ein 14-Jähriger aus Gau-Odernheim befuhr auf dem Fahrrad die Albiger Straße in Richtung Mainzer Straße. Eine 34-Jährige aus Framersheim befuhr im PKW die Bahnhofstraße in Richtung Biebelnheim.

Beim einfahren in der Kreisverkehr missachtete die Framersheimerin die Vorfahrt des Fahrradfahrers und die Fahrzeuge kollidierten. In der Folge stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Eine sofortige Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

An PKW und Fahrrad entstanden Sachschäden. Nach Aussage mehrerer Unfallzeugen sei der Gau-Odernheimer mit hoher Geschwindigkeit und ohne Beleuchtung gefahren.

Beschädigung des Überflurhydranten nähe des Rheinhessen-Centers – Zeugen gesucht

Alzey (ots) – Am Mittwoch 13.12.2023 zw. 19-20:30 Uhr, wurde der Überflurhydrant in der Karl-Heinz-Kipp-Straße nähe des Rheinhessen-Centers in Alzey derart beschädigt, sodass dieser beiseitegelegt werden musste. Aufgrund des Gewichtes des Hydranten wird derzeit von einer Verkehrsunfallflucht ausgegangen.

Der Schaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeteten sich an die Polizei in Alzey unter folgender Rufnummer 06731 911-0 zu wenden.