Pärchen mit Pfefferspray verletzt

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 21.12.2023 gegen 21:10 Uhr, verletzte derzeit noch unbekannte Täter ein Pärchen in der Neckarauer Straße mit Pfefferspray und flüchteten unerkannt. Die beiden Unbekannte hielten den 22-jährigen Geschädigten aus noch ungeklärter Ursache fest und sprühten diesem Pfefferspray ins Gesicht.

Als dessen 22-jährige Freundin zu Hilfe eilte, wurde auch diese durch das Pfefferspray verletzt. Die beiden Täter flüchteten im Anschluss. Die zwei Verletzten mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern noch an.

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Mannheim (ots) – Stand 12:02 Uhr – Am Donnerstag 21.12.2023 gegen 15:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Akademiestraße. Insgesamt wurden, entgegen der Pressemeldung von 01:03 Uhr, drei Personen verletzt und mussten sich mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ärztliche Behandlung begeben, darunter befinden sich zwei Polizeibeamte.

Derzeit wird an der Brandstelle durch Fachfirmen versucht, die Stromversorgung wieder herzustellen, damit die übrigen Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an.

Stand 01:03 Uhr:

Gegen 15.30 Uhr kam es im Keller/Tiefgaragenbereich zu einem Brandausbruch in einem Mehrfamilienhaus der Akademiestraße. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim, die sich mit 2 Löschzügen vor befand, wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Jedoch kam es durch den Brand zu einer erheblichen Ruß- und Rauchentwicklung, welche sich über die Treppenhäuser und Zugänge im gesamten Anwesen ausbreitete. Insgesamt mussten ca. 50 Personen aus dem Anwesen evakuiert werden. Diese wurden vor Ort betreut und versorgt.

Zudem wurde durch das Brandgeschehen ein im Haus befindlicher Stromverteilerkasten in Mitleidenschaft gezogen, so dass das Brandanwesen und das Nachbaranwesen ohne Strom waren. Die Entlüftungsarbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die späten Abendstunden an. Erst danach konnten die Anwohner, deren Wohnungen über eine funktionierende Stromversorgung verfügten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Da bei einigen Wohnungen die Stromversorgung durch den Energieanbieter bislang noch nicht wiederhergestellt werden konnte, kamen 13 Bewohner in einer städtischen Einrichtung unter.

Bei den beiden Verletzten handelte es sich um zwei Polizeibeamte, die bei den Evakuierungsmaßnahmen mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt und in einem umliegenden Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Durch die Einsatzmaßnahmen mussten die umliegenden Straßen teilweise komplett gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Sperrungen wurden bis 20.30 Uhr wieder aufgehoben. Über die genaue Schadenssumme liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim geführt werden.

Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 21.12.2023 gegen 23:30 Uhr, kollidierte in der Eisenstraße ein betrunkener Fiat-Fahrer mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW und flüchtete anschließend. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Während einer eingeleiteten Fahndung nach dem Fahrzeug konnte der 22-jährige Mann von einer Polizeistreife in der Hansastraße gestoppt und kontrolliert werden.

Hier stellte sich heraus, dass er mit fast 2,4 Promille Alkohol unterwegs war. Er musste zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienstelle. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Polizisten.

Jugendlicher greift Bundespolizisten an

Mannheim-Hbf (ots) – In der Nacht auf Donnerstag 21.12.2023, hat ein Jugendlicher am Hauptbahnhof Bundespolizisten beleidigt und angegriffen. Gegen 02:30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den augenscheinlich Minderjährigen am Mannheimer Hauptbahnhof. Der Jugendliche konnte sich vor Ort nicht ausweisen und wurde daher zur Wache am Hauptbahnhof verbracht.

Bei Eröffnung der Maßnahme durch einen Beamten reagierte der 16-Jährige aggressiv und griff diesen mit geballten Fäusten an. Der Bundespolizist konnte den Angriff durch eine Abwehrhandlung abwenden. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Jugendliche die Beamten mehrfach verbal auf arabischer Sprache.

Unter Zuhilfenahme polizeilicher Fahndungsmittel wurde die Identität des Tatverdächtigen zweifelsfrei festgestellt. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 16-Jährige einer Jugendeinrichtung übergeben.

Unbekannte Täter entwenden Kupferkabel – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Unbekannte Täter haben am Donnerstag 21.12.2023 mehrere hundert Meter Kupferkabel der Deutschen Bahn AG entwendet. Zwischen Mannheim-Waldhof und Lampertheim findet deshalb der Zugverkehr bis auf weiteres stark eingeschränkt statt. Die Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 20:30 Uhr informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizei in Karlsruhe über einen Buntmetalldiebstahl an der Bahnstrecke zwischen Mannheim-Waldhof und Lampertheim. Ersten Ermittlungen zufolge erhielten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG eine Störungsmeldung im betroffenen Bereich. Techniker des Verkehrsunternehmens erreichten circa eine Stunde später den Tatort. Vor Ort konnten jedoch weder Personen noch verdächtige Fahrzeuge feststellen.

Die Bundespolizei stellte fest, dass ein parallel zu den Gleisen verlaufender Kabelschacht aufgrund von Bauarbeiten geöffnet war. In diesem Schacht verlaufen mehrere Kupferkabel, welche der Leit- und Sicherungstechnik für den Zugverkehr dienen. Die bisher unbekannten Täter zerschnitten diese Kabel über eine Strecke von mehreren Kilometern. Einen Teil des Kabels transportierten sie ab.

An der Baustelle war eine Schallschutztür unverschlossen, was die Täter zur Tatbegehung nutzten. Die Tat verursachte immense bahnbetriebliche Auswirkungen. Die Bahnstrecke zwischen Mannheim-Waldhof und Lampertheim wird aufgrund dessen voraussichtlich bis zur Kalenderwoche 52 nicht mehr benutzbar sein.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen. Sowohl der Schaden wie alle Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bzgl. der Tat und Täter sind Gegenstand der Ermittlungen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 -120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

