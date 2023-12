Friedliche Protestfahrt führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Meckesheim (ots) – Nach Anmeldung bei der zuständigen Versammlungsbehörde fanden sich am Donnerstag 21.12.2023 gegen 15.00 Uhr, zunächst ca. 120 Personen mit ihren Traktoren in Meckesheim zu einer Sternfahrt ein. Anlass waren die jüngsten politischen Entscheidungen zur Abschaffung bestehender steuerlicher Vergünstigungen und damit verbundenen finanziellen Mehrbelastung landwirtschaftlicher Betriebe. Die Protestfahrt führte über die B 45 nach Sinsheim, über Mühlhausen, Walldorf, Baiertal nach Mauer, die durchgehend polizeilich begleitet wurde.

Im Verlauf der Fahrt stießen immer wieder weitere Teilnehmer dazu, so dass in der Spitze zeitweise 350 Traktoren und 50 Lkw/Pkw an dem Protest teilnahmen. Durch die die Länge der Kolonne und der geringen gefahrenen Geschwindigkeiten kam es zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen auf den einzelnen Streckenabschnitte. Nachdem sich die Teilnehmer am Ort der Abschlusskundgebung eingefunden hatten fanden sich noch ca. 100 weitere Interessierte dort ein. Die Versammlung löste sich hier gegen 21.00 Uhr auf und verlief insgesamt friedlich und ohne sicherheitsrelevante Störungen.

BMW und Mercedes-Benz entwendet – Zeugen gesucht

Hemsbach/Heddesheim (ots) – In Hemsbach haben bislang Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch 20 Uhr, bis Donnerstagfrüh, 06 Uhr, einen blauen BMW im Schubertweg entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz vor einem Anwesen und ist mit einem sogenannten „Keyless-Go“ beziehungsweise „Keyless-Entry“-System ausgestattet.

Auch in Heddesheim wurde von einer bislang unbekannten Täterschaft Donnerstagfrüh gegen 06:10 Uhr ein Fahrzeug mit einem „Keyless-Go“ beziehungsweise „Keyless-Entry“-System in der Büchnerstraße entwendet. Es handelt sich dabei um einen weißen Mercedes-Benz AMG, der kurz nach dem Diebstahl noch zwischen Heddesheim und Viernheim von Zeugen fahrend gesehen worden sein soll.

Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um hochwertige Fahrzeuge und es entstand insgesamt ein Diebstahlsschaden in Höhe von über 100.000 Euro.

Womöglich hat die unbekannte Täterschaft über das Keyless-System die Fahrzeuge entriegelt und letztendlich entwendet. Die genauen Umstände sind jedoch Gegenstand der Ermittlungen, die in beiden Fällen durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Tipps zum Schutz bei der Verwendung von Keyless-Go-Systemen:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-autodiebe-schluessellose-systeme-s

icher-verwenden/

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Sinsheim (ots) – Am Freitag 22.12.2023 um 07.08 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der A6, Heilbronn in Richtung Mannheim, auf Höhe der Raststätte Kraichgau. Bei dem Unfall auf dem linken und mittleren Fahrstreifen in Richtung Mannheim, an dem 4 Fahrzeuge beteiligt waren, wurden 2 Personen leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert.

Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an allen Fahrzeugen

beläuft sich auf mehrere tausend Euro im 5-stelligen Bereich. Der linke Fahrstreifen war bis 10.10 Uhr zum Zwecke der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung gesperrt. Die Verkehrsbeeinträchtigungen, die während der Unfallaufnahme entstanden, sind mittlerweile aufgehoben. Das Autobahnpolizeirevier Walldorf hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Wildunfall auf der K 4105

Schönbrunn (ots) – Eine 88-jährige Autofahrerin war am Mittwoch 20.12.2023, kurz nach halb zwei, mit ihrem Renault Twingo auf der K 4105 zwischen Schönbrunn und Schönbrunn-Schwanheim unterwegs, als plötzlich eine Rotte Wildschweine die Straße querte.

Die Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit ihrer linken vorderen Fahrzeugseite mit einer größeren Bache (weibl. Wildschwein). Das Tier wurde tödlich verletzt, der zuständige Jagdpächter wurde informiert. Die Fahrerin wurde nicht verletzt, jedoch musste ihr Auto abgeschleppt werden. Es wird von einem Sachschaden von ca. 1.500 Euro am Fahrzeug ausgegangen.