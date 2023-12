Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Wörth (ots) – Donnerstag gegen 06:45 Uhr befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer nach der Arbeit die K15 in Richtung Schaidt und geriet aufgrund von Übermüdung in den Gegenverkehr. Die 52-jährige Fahrzeugführerin im Gegenverkehr versuchte noch vergeblich auszuweichen und es kam zum Zusammenstoß.

Der Unfallverursacher überschlug sich mit seinem PKW und kam auf dem Fahrzeugdach zum Stehen. Die Unfallbeteiligten kamen leicht verletzt zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallörtlichkeit musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Scheibenhardt (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde im Zuge einer Verkehrskontrolle ein 23-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Während der Kontrolle konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf THC. Zudem wurde im Handschuhfach ein sogenannter „Joint“ mit Marihuana festgestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Mit Auto überschlagen

Wörth (ots) – Am 20.12.2023 um 11:35 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau aus Frankreich mit ihrem PKW die Maximilianstraße in Wörth in Richtung Ortsausgang. In Höhe des Baumarktes kam sie bislang aufgrund ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem jungen Baum der Fahrbahnverengung. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin war zunächst bewusstlos und eingeklemmt. Sie wurde von der freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Durch den Rettungsdienst wurde die mittlerweile wieder ansprechbare Frau in ein Krankenhaus verbracht. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges gesperrt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 8.000 Euro belaufen.

Trunkenheit im Verkehr

Hatzenbühl (ots) – Mittwochnacht wurde ein 23-jähriger Fahrzeugführer am Ortseingang Hatzenbühl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Nachfahrt konnten bereits Fahrauffälligkeiten (Schlangenlinien) beobachtet werden. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.