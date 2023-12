90-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Ludwigshafen-Melm (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023 um 20.25 Uhr, wurde der Polizei ein 90-Jähriger vermisst gemeldet. Der Mann wurde zuletzt um 19 Uhr in einem Pflegeheim im Stadtteil Melm gesehen. Die Polizei begann umgehend mit umfangreichen Suchmaßnahmen und Überprüfung von Anlaufstellen. Im Einsatz war auch ein Personenspürhund und ein Polizeihubschrauber.

Die Suche dauerte bis zum frühen Donnerstagmorgen an. Gegen 05.40 Uhr entdeckte der Polizeihubschrauber nördlich des Begütenweihers eine leblose Person, die eindeutig als der 90-jährige Vermisste identifiziert wurde. Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich nicht.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Autofahrer verstorben – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023 gegen 21:30 Uhr, fuhr ein 71-jähriger Autofahrer auf der Carl-Bosch-Straße in Richtung Ruthenplatz. Kurz nach der Einmündung zur Brunckstraße kam das Auto des 71-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verteilerkasten, überschlug sich und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen.

Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte, da der Mann nicht ansprechbar war. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sein Tod festgestellt wurde. Im Rahmen der Leichenschau konnten Hinweise darauf erlangt werden, dass er bereits vor dem Unfall verstarb.

Es werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbrecher verletzt Barbesitzer – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Nacht zum Donnerstag 21.12.2023 gegen 03:40 Uhr, brach ein Unbekannter in eine Bar in der Bismarckstraße ein. Mittels Überwachungskameras beobachtete der Besitzer den Einbruch. Als er die Bar aufsuchte, um den Täter zu stellen, kam es zu einem Handgemenge, bei dem der Täter ihn an der Hand verletzte. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Rathauscenter.

Täterbeschreibung:

männlich, ca 180cm groß, Oberlippenbart. Er trug eine graue Jacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe und einen Nike-Rucksack.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Leider muss mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“ auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Sollten Sie zu Hause sein, wenn jemand versucht bei Ihnen einzudringen, begeben Sie sich auf keinen Fall in Gefahr. Machen Sie laut auf sich aufmerksam ohne auf die Einbrecher zuzugehen. Verständigen Sie die Polizei.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen.

Wenden Sie sich hierfür an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Wittelsbachstraße 3 67061 Ludwigshafen, Telefon: 0621 963-1151 Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Roller gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023 gegen 18:45 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie 4 Jugendliche im Alter von ca. 16-17 Jahren einen auf dem Gehweg der Bockenheimer Straße abgestellten Roller begutachteten. Wenig später war der Roller weg. Im Rahmen der Fahndung konnte in unmittelbarer Nähe ein weiterer Roller festgestellt werden, welcher augenscheinlich kurzgeschlossen werden sollte.

Der entwendete Roller der Marke Vespa konnte gegen 21:00 Uhr in Tatortnähe an einem Spielplatz aufgefunden werden. Auch an diesem war manipuliert worden.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023 gegen 19:00 Uhr, wollte ein 62-jähriger Autofahrer aus einer Tiefgarage auf die Fahrbahn der Richard-Dehmel-Straße auffahren. Beim Einfahren in den Fließverkehr kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Richard-Dehmel-Straße fahrenden, 52-jährigen Autofahrer.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug des 62-Jährigen gegen ein geparktes Auto geschleudert. Die Beifahrerin des 62-Jährigen erlitt eine Gehirnerschütterung, die Beifahrerin des 52-Jährigen verletzte sich leicht an der Hand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Fahrzeuge aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Zwischen Dienstag und Mittwoch 19.12.2023 – 20.12.2023, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines in der Taubenstraße abgestellten VW Golf ein und durchsuchten den Innenraum. Entwendet wurde nichts. Im gleichen Zeitraum wurde die Seitenscheibe eines in der Schanzstraße abgestellten Ford Fiesta eingeschlagen.

Auch hier wurde der Innenraum durchsucht, jedoch nichts entwendet.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfall an Kreuzung

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023 gegen 20:30 Uhr, kam es an der Kreuzung der Mannheimer Straße mit der Sternstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 29-jährigen Autofahrerin und einem 23-jährigen Autofahrer.

Die 29-Jährige sowie ihr 38-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9.000€.

Transporter aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Dienstag 19.12.2023 um 16 Uhr und Mittwoch 20.12.2023 um 09 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe eines in der Straße In den Weihergärten abgestellten Mercedes Sprinter ein und entwendeten Werkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 850 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.