Unfall mit hohem Sachschaden

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023 gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer die L532 von Waldsee in Richtung Böhl-Iggelheim. An der Einmündung zur L532 in Richtung Mutterstadt missachtete ein 71-jähriger PKW-Fahrer beim Abbiegen in Richtung Böhl-Iggelheim die Vorfahrt des 19-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Die Abfahrt wurde für die Unfallaufnahme vollgesperrt. Das Fahrzeug des 19-Jährigen wurde abgeschleppt.

Diebstahl aus Zigarettenautomat

Neuhofen (ots) – In der Nacht von Mittwoch 20.12.2023 auf Donnerstadt 21.12.2023 wurde die Geldkassette aus einem Zigarettenautomat in der Jahnstraße durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.