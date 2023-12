Landau: Die Polizei-News

Mann beschädigt Auto – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023 beschädigte in der Xylanderstraße/Höhe des Kreisels gegen 09:10 Uhr, ein bislang namentlich unbekannter Fußgänger die Scheibe einer 56-jährigen Autofahrerin. Als die Renault-Fahrerin vor dem Zebrastreifen anhielt, schrie der Mann die 56-Jährige an und schlug unvermittelt mit der Faust auf die Frontscheibe des Autos. Die Scheibe zersplitterte dadurch. Danach entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca.1.500 Euro

Vom Täter liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor:

männlich, ca 30 Jahre alt, 175cm groß, schlank, dunkler Kapuzenpullover und Hose, deutschsprachig ohne Akzent. Der Täter führte einen Hund mit sich: größer als kniehoch, schwarz-braun, ähnlich Husky-Mix, normale Leine kein Geschirr.

Die Polizeiinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Auto aufgebrochen

Landau (ots) Im Zeitraum Dienstag 19.12.2023 um 11:30 Uhr bis Mittwoch 20.12.2023 um 07:00 Uhr, klauten unbekannte Täter bei einem Einbruch (Scheibe eingeschlagen) in ein Auto, welches im Wolfsweg auf der Straße geparkt war, einen Rucksack, indem sich ein IPad befand. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Um sich vor ähnlichen Taten zu schützen:

Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

Ohne Garage: Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios.

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Landau (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023 kam es gegen 18:00 Uhr, im Einmündungsbereich Kellereigasse/Godramsteiner Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem 53-jährigen Autofahrer. Zum Unfall kam es, da die dunkel gekleidete Seniorin ohne den Verkehr zu beachten die Straße überquerte.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau zu Boden stürzte. Die Fußgängerin wurde dadurch leichtverletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe am Auto wird noch ermittelt.