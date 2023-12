Schlag mit Glasflasche auf den Kopf

Vergangene Nacht schlug am Fernbahnhof des Flughafen Frankfurts ein 23-jähriger Rumäne einem 41-jährigen Armenier mit einer Glasflasche von hinten auf den Kopf. Nachdem der Armenier zu Boden ging, schlug der Rumäne weiter auf ihn ein. Der Armenier erlitt Verletzungen am Hinterkopf und im Gesicht. Mitarbeiter der DB Sicherheit konnten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen einer Streife der Bundespolizei festhalten. Während Bundespolizisten den Rumänen aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung vorläufig festnahmen, versorgte der Rettungsdienst den Verletzten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Täter ergab einen Wert von 0,73 Promille.

Der mutmaßliche Grund des Angriffs: Der Rumäne wollte das Handy des Armeniers entwenden.

Frankfurt – Unterliederbach: Räuber flüchten aus Pizzeria – Jugendlicher festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend (20. Dezember 2023) versuchten drei

maskierte Täter in der Gotenstraße an die Tageseinnahmen einer Pizzeria zu

gelangen. Sie rechneten jedoch nicht mit der Gegenwehr des Lokalinhabers,

welcher die Eindringlinge in die Flucht schlug. Die Polizei nahm kurz darauf

einen erst 15 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Um kurz nach 21:00 Uhr befanden sich der 54-jährige Inhaber sowie eine

Angestellte in der Küche des italienischen Restaurants, als drei vermummte

Männer das Gebäude und den Speiseraum betraten. Einer von ihnen warf eine Tüte

über den Tresen und forderte sie auf, diese „vollzumachen“. Währenddessen

bedrohte sie einer der Täter mit einer Waffe.

Der 54-Jährige holte prompt ein amerikanisches Schlagsportgerät aus der Küche

und rannte nun auf die offenbar völlig überraschten Räuber zu. Das Trio nahm

umgehend die Beine in die Hand und ergriff ohne Beute die Flucht. Der

Geschädigte und ein auf die Tat aufmerksam gewordener Nachbar nahmen zunächst

noch die Verfolgung auf.

Nach Alarmierung der Polizei gelang es Beamten im Rahmen der Fahndung zwei

Personen festzunehmen. Einen jungen Mann setzten sie mangels Tatverdacht wieder

auf freien Fuß. Bei ihm konnte eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden.

Für einen 15-Jährigen ging es hingegen nach seiner Festnahme in die Haftzellen

des Polizeipräsidiums.

Die zwei noch flüchtigen Täter können wie folgt beschrieben werden.

Täter:

Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 180 cm bis 190 cm groß, schmale Statur; trug

eine schwarze Mund-Nasenbedeckung, blaue Einweghandschuhe, einen hellen

Kapuzenpullover, eine schwarze Daunenjacke, eine beige/weiße Hose sowie schwarze

Schuhe mit weißer Applikation an der Schuhlasche.

Täter:



Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, kräftige Statur; trug eine

schwarze Mund-Nasenbedeckung, eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke der Marke

„Nike“ mit einem Wappen von „Tottenham Hotspur“, eine schwarze Jogginghose sowie

schwarze Schuhe.

Die Frankfurt Kriminalpolizei hat in der Sache Ermittlungen aufgrund der

versuchten, schweren räuberischen Erpressung aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die

Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 51299

zu melden.

Frankfurt – Gutleutviertel / Bahnhofsviertel: 23-Jähriger leistet nach Verkehrsverstößen Widerstand

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 23-jähriger Autofahrer fiel gestern im Bereich der

Wiesenhüttenstraße durch sein verkehrsgefährdendes Verhalten auf. Bei einer

anschließenden Kontrolle zeigte er sich Polizeibeamten gegenüber renitent und

leistete Widerstand, was zu seiner Festnahme führte.

Gegen 15:20 Uhr führten Polizeibeamte der Verkehrsüberwachung in Höhe des

Wiesenhüttenplatzes eine Kontrollstelle durch. Der 23-Jährige befuhr zu diesem

Zeitpunkt mit seinem Pkw die Wiesenhüttenstraße und bog entgegengesetzt der

Einbahnstraße sowie mit hoher Geschwindigkeit nach links in die Gutleutstraße

ein, was die Reifen quietschen ließ. Glücklicherweise befand sich in diesem

Moment kein Passant auf der Fahrbahn. Die Fußgängerampel zeigte grün an. Kurz

nach dem riskanten Manöver führte der Fahrer eine Vollbremsung durch.

Polizeibeamte begaben sich nun umgehend zu dem Fahrzeug und forderten den jungen

Mann auf, den Wiesenhüttenplatz anzufahren. Doch dieser reagierte nicht auf die

Ansprache und rief stattdessen Beleidigungen in ihre Richtung. Danach verließ er

das Fahrzeug und kam mit Drohgebärden auf die Beamten zu. Da sich der Mann nicht

beruhigen ließ, nahmen sie ihn fest und legten ihm Handfesseln an. Nun versuchte

er die Beamten zu treten, sie anzuspucken und zu beißen. Augenscheinlich stand

der renitente Mann unter der Einwirkung von berauschenden Mitteln, was seine

Ingewahrsamnahme zur Folge hatte und ihn für die weiteren Maßnahmen ins

Polizeipräsidium führte.

Der 23-Jährige muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte,

Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr sowie des Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Bei der Festnahme trug ein Beamter

leichte Verletzungen davon.

Frankfurt – Niederrad: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Frankfurt (ots) – (th) In den frühen Morgenstunden des 20. Dezembers 2023 fuhr

ein unbekannter Täter gegen 04.20 Uhr mit einem roten PKW mehrfach rückwärts in

den Eingangsbereich eines Kiosks in der Goldsteinstraße und verschaffte sich

somit Zugang zum Verkaufsraum. Dort packte er Tabakwaren in einen mitgebrachten

Müllbeutel und flüchtete im Anschluss mit dem Fahrzeug über die Kandelstraße in

Richtung Bruchfeldstraße.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, normale Statur; bekleidet

mit einer dunklen Jacke und dunklen Schuhen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der

sachbearbeitenden Dienststelle unter der 069 / 755 – 52199 zu melden.

Frankfurt – Bergen-Enkheim: Räuberische Erpressung

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwoch, den 20. Dezember 2023 kam es zu einer

räuberischen Erpressung zum Nachteil einer Tankstelle in der Borsigallee. Der

Täter erbeutete ca. 500 Euro und konnte unerkannt flüchten.

Der maskierte Täter betrat gegen 17.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Auf

dem Weg zur Kasse zog er einen schwarzen Revolver und richtete ihn gegen den

Angestellten. Unter Vorhalt des Revolvers forderte er die Herausgabe des

Kasseninhalts. Der Angestellte kam diesem nach, im Anschluss floh der Täter aus

der Tankstelle in Richtung eines in der Nähe befindlichen Einkaufscenters.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, kleiner als 178cm; bekleidet mit einem schwarzen

Pullover, einer hellblauen Jeanshose, schwarzen Schuhen / Sneakern; trug eine

grüne Maske, welche das Gesicht komplett verdeckte, sowie ein schwarzes Haarband

mit weißen Flammen; zudem sprach der Täter mit einem osteuropäischen Akzent.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der

sachbearbeitenden Dienststelle unter der 069 / 755 – 51299 zu melden.