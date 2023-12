Haiger / B277- 82.000 Euro Sachschaden und mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Gegen 17:30 Uhr fuhr gestern (21.12.22023) ein 22-Jähriger mit seinem Ford auf der Industriestraße aus Richtung der Straße „Stockborn“ kommend in Richtung der Willi-Thielmann-Straße. Beim Überqueren der B277 übersah er offenbar einen von links, aus Richtung Haiger, kommenden 21-jährigen VW-Fahrer und krachte in dessen T-Roc. Der graue VW schleuderte nach dem Zusammenstoß gegen einen aus Richtung Dillenburg kommenden weißen Ford Transit, der wiederrum gegen einen hinter ihm fahrenden schwarzen VW Kombi schleuderte. Der 21-Jährige aus Haiger stammende T-Roc Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die B 277 im Unfallbereich für rund 1,5 Stunden voll gesperrt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 82.000 Euro.

Haiger-Offdilln: Unfallfahrer flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht „Am Jägershof“ sucht die Polizei nun den Unfallfahrer. Dieser war am Mittwoch (20.12.2023), gegen 18:00 Uhr mit seinem blauen Fahrzeug „Am Jägershof“ unterwegs. Beim Vorbeifahren streifte er einen am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hauptstraße abgestellten schwarzen VW Sharan an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den 5.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete er. Die Dillenburger Polizei bittet unter Tel.: (02771) 9070 um Hinweise: -Wer hat den Unfall gegen 18:00 Uhr mitbekommen? -Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrzeug geben, bei dem es sich um einen kleinen blauen Lieferwagen, ähnlich eines VW-Caddy, handeln soll geben? Der Lieferwagen hatte auf der Seite eine grüne Aufschrift und war mit offener Hecktür an der rechten Seite unterwegs. Zudem war der Innenraum beleuchtet. -Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer, bei dem es sich um einen Handwerker oder Dienstleister gehandelt haben könnte, geben?

Dillenburg/ K50: Frontalzusammenstoß fordert vier Verletzte

Auf der K50 zwischen Manderbach und Frohnhausen kam es gestern Abend (20.12.2023) zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkws bei dem vier Personen verletzt wurden. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 53-jähriger Opel-Fahrer mit seinem Astra auf dem Weg von Manderbach in Richtung Frohnhausen von seinem Fahrstreifen ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier krachte er frontal in einen entgegenkommenden weißen Seat eines 41-jährigen Haigerers. Rettungskräfte brachten die leichtverletzten Insassen der beiden Fahrzeuge in Krankenhäuser. Sowohl der Opel als auch der Alhambra waren nicht mehr farbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallschaden summiert sich auf 17.000 Euro. Die K50 musste aufgrund der Bergungsmaßnahmen für zwei Stunden voll gesperrt werden.