Angemeldete Protestaktionen – Sternfahrten mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen

Zeit: Freitag, 22.12.2023; 12:00 bis 16:00 Uhr

Verschiedene Interessengemeinschaften aus dem landwirtschaftlichen Bereich haben für Freitag, 22.12.2023, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Protestaktionen angemeldet. Geplant sind verschiedene Sternfahrten mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen im Zusammenhang mit den jüngsten politischen Entscheidungen im Landwirtschaftsbereich.

Aufgrund dieser Sternfahrten kann es im gesamten Schwalm-Eder-Kreis zum Teil zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Überwiegend werden die Hauptverkehrsstrecken von Neuental und Jesberg bis Fritzlar (B3/L3150), von Remsfeld bis Fritzlar (B323/B254) sowie von Wabern über Felsberg und Melsungen nach Edermünde und Gudensberg (B 253, B83, L 3221) betroffen sein. Möglicherweise wird es dadurch auch in den betreffenden Innenstadtbereichen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Polizei wird die Protestaktionen mit Einsatzkräften begleiten.

Korbach: Die Polizei-News

Bad Arolsen- Volkhardinghausen – Wohnwagen und Mülltonnen brennen, Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

In der Nacht zum heutigen Donnerstag kam es zu einem Brand zwischen Bad Arolsen -Volkhardinghausen und Twistetal-Elleringhausen. Die Brandursache ist noch unklar, Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Gegen 00.25 Uhr ging bei der Polizeistation Bad Arolsen die Meldung ein, dass es in der Elleringhäuser Straße in Bad Arolsen-Volkhardinghausen zu einem Brand eines Wohnwagens gekommen ist.

Als die Polizei kurz danach am Einsatzort eintraf, waren mehrere Feuerwehren aus Bad Arolsen und den Stadtteilen bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Gebrannt hatte ein alter Wohnwagen, der auf dem Grundstück des Wohnhauses stand und als Party- und Aufenthaltsraum diente. Außerdem brannten mehrere Mülltonnen, die vor dem Haus standen. An dem Haus entstand leichter Rußschaden, auch ein in der Nähe stehendes Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren konnten die Brände schnell ablöschen, zwei Feuerwehrmänner erlitten dabei leichte Rauchgasvergiftungen und wurden vorsorglich in das Krankenhaus Bad Arolsen gebracht.

Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 10.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, eine vorsätzliche oder fahrlässige Inbrandsetzung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Korbach führt weitere Ermittlungen zur Brandursache.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 05691-97990 bei der Polizeistation Bad Arolsen oder unter der Telefonnummer 05631/971-0 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

Korbach – Einbrecher in Einfamilienhäuser, Kripo sucht Zeugen

Am späten Mittwochnachmittag brachen bisher unbekannte Täter in drei Einfamilienhäuser in Korbach ein. In zwei Fällen erbeuteten sie Bargeld, einmal blieben sie ohne Beute

In allen drei Fällen machten sich die Täter an den Verglasungen der Fenster zu schaffen und gelangten so gewaltsam in die Häuser.

Bei Häusern in der Leipziger Straße und in der Magdeburger Straße durchsuchten die Täter sämtliche Räume und entwendeten jeweils Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von über 3.000 Euro. In einem Fall konnte die Tatzeit auf 17.30 bis 18.00 Uhr eingegrenzt werden, in dem zweiten Fall liegt sie zwischen 17.00 und 23.00 Uhr.

Bei einem weiteren Haus in der Leipziger Straße drangen die Täter gegen 18.00 Uhr gewaltsam durch ein Fenster ein, hatten aber offensichtlich nicht damit gerechnet, dass ein Bewohner zuhause war. Als sie diesen bemerkten, ergriffen sie sofort die Flucht.

Im Zusammenhang mit den Einbrüchen bittet die Polizei die Bürger, die Augen offen zu halten. Die Täter nutzen bei ihren Einbrüchen in Wohnhäuser zumeist den Schutz der Dunkelheit und die Abwesenheit der Bewohner aus. Nicht selten haben sie ihr Ziel vor der Tat ausbaldowert und sich im Wohngebiet herumgetrieben.

Die Kriminalpolizei Korbach ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 05631-9710 um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge sehen, sollten nicht zögern und den Notruf wählen.