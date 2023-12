20-Jähriger bei Sturz nach Fausthieb lebensgefährlich verletzt: 17-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Mitte: Am gestrigen Mittwochabend wurde die Kasseler Polizei gegen 22:30 Uhr in die Kasseler Mauerstraße gerufen, da Rettungskräfte und ein Notarzt dort einen 20-jährigen Mann behandelten, der bei einem Angriff schwer verletzt worden war. Die alarmierten Streifen trafen vor Ort schließlich auf das Opfer und mehrere Zeugen, während der mutmaßliche Täter bereits geflüchtet war. Wie die Zeugen den Polizisten berichteten, war es nach einem gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch der mehrköpfigen Gruppe an der Haltestelle Mauerstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Im Verlauf des Streits soll der 17-Jährige dem 20-Jährigen unvermittelt einen kräftigen Fausthieb ins Gesicht versetzt haben, woraufhin dieser stürzte und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Das Opfer aus dem Landkreis Kassel wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Aktuell soll weiterhin Lebensgefahr für den jungen Mann bestehen.

Der geflüchtete 17-jährige Tatverdächtige aus Melsungen konnte bei den umfangreichen Fahndungsmaßnahmen gegen 23:15 Uhr durch Streifen der Wachpolizei und der Bundespolizei in einem Zug im Bahnhof Wilhelmshöhe festgenommen werden. Eine Alkoholisierung lag bei ihm nicht vor. Er wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Von dort wurde er am heutigen Morgen entlassen, da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen.

Die Staatsanwaltschaft Kassel und die Kasseler Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Die Ermittlungen dauern an.

Ertappte Kellereinbrecher bedrohen Bewohner: Hinweise auf Täterpaar in Niestetal erbeten

Niestetal (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekanntes Täterpaar ist am gestrigen Mittwochabend in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Hannoverschen Straße in Niestetal eingebrochen. Ein Bewohner war gegen 22 Uhr in das Kellergeschoss gegangen und in seinem Kellerabteil auf den unbekannten Mann sowie die Frau getroffen. Auf Befragen, was sie dort machen, entgegnete das Paar dreist, dass es sich um ihren Kellerraum handele. Als der Bewohner daraufhin die Tür zuhalten wollte, um die vermeintlichen Einbrecher an ihrer Flucht zu hindern, habe ihn der männliche Täter mit einem Schraubenzieher in der Hand bedroht und aufgefordert, zur Seite zu gehen. Der Forderung kam der Zeuge nach, woraufhin das Täterpaar aus dem Haus flüchtete. Die sofortigen Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten nicht zur Festnahme der Täter, die insgesamt sieben Keller aufgebrochen hatten. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

1.) Männlich, etwa 25 Jahre alt, schmale Statur, ca. 1,65 Meter groß, dunkle Hautfarbe, Dreitagebart, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie einen Rucksack.

2.) Weiblich, etwa 25 Jahre alt, normale Statur, ca. 1,65 Meter groß, helle Hautfarbe, mittellange dunkle Haare.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der „BAO Mars“ der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Folge- und Korrekturmeldung zu Raub auf Getränkemarkt in Vellmar:

16-Jähriger in U-Haft; Messer wurde nicht aufgefunden