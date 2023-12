Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall mit Fußgängerin

Petersberg. Eine 40-jährige Fußgängerin aus Petersberg wurde bei einem Unfall am Mittwoch (20.12.) leicht verletzt. Sie war gegen 8:05 Uhr auf dem Bürgersteig der Brauhausstraße aus Richtung Rathausplatz kommend in Richtung Bergstraße unterwegs und überquerte nach aktuellem Kenntnisstand die Straße an der Einmündung zur Bergstraße. Hierbei wurde sie aus noch unbekannter Ursache von einer 24-jährigen Seat-Fahrerin erfasst, welche die Bergstraße aus Richtung Rauschenberg in Fahrtrichtung Ostend befuhr und in die Brauhausstraße abbiegen wollte. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

Unfall

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (20.12.) erlitt ein 63-jähriger Straßenbauarbeiter aus Kalbach leichte Verletzungen. Ein 64-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 14 Uhr die Schlitzer Straße aus Richtung Fuldaer Weg kommend in Fahrtrichtung Ostermannstraße. Aufgrund einer Fahrbahnverengung musste er sein Fahrzeug nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt anhalten. Als er in die Verengung einfuhr, fuhr er aus noch unklaren Gründen einem auf der Baustelle in Höhe einer Tankstelle arbeitenden 63-Jährigen über den Fuß. Der Kalbacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Eine Pkw-Fahrerin aus Wildeck parkte ihren schwarzen Fiat-Tipo am Mittwoch (20.12.), in der Zeit von 7.40 Uhr bis 12.05 Uhr, in der Altstadtstraße auf einem dortigen Parkplatz. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken den Fiat im Bereich des hinteren Kotflügels. Es entstand Schaden von circa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall mit hohem Sachschaden

Wildeck-Raßdorf. Am Mittwoch (20.12.), gegen 11 Uhr, befuhr ein Rotenburger mit einem Transporter die Wildecker Straße in Richtung L 3251. Im Bereich der Wildecker Straße kollidierte er aus noch unbekannter Ursache mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Seat-Leon aus Wildeck. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw auf ein Grundstück gedrückt und durchschlug hier einen Metallzaun sowie eine Strauchhecke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 16.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mit der Polizei auf Spurensuche: Berufsinteressierte im Polizeipräsidium Osthessen

Am Mittwoch (20.12.) begrüßten zum wiederholten Mal die beiden Einstellungsberater Denise Abersfelder und Jonas Trabert zu der Informationsveranstaltung „Geh auf Spurensuche – Dein beruflicher Weg bei der Polizei Hessen“ im Polizeipräsidium Osthessen zahlreiche Teilnehmende. Nicht nur Schulabgängerinnen und Schulabgänger fühlten sich angesprochen, sondern auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger waren willkommen und nahmen das Angebot wahr.

Nach einer kurzen Begrüßung wurde den Interessierten zunächst der abwechslungsreiche Polizeiberuf vorgestellt. Hier erläuterten Polizeihauptkommissar Kimpel und Kriminalhauptkommissarin Suski die eng verzahnte Zusammenarbeit von Schutz- und Kriminalpolizei. Bereits hier wurden die Beiden mit zahlreichen Fragen gelöchert.

Das Studium bei der Polizei Hessen

Einstellungsberater Jonas Trabert stellte im Anschluss das duale Bachelorstudium der Polizei Hessen vor. Neben den Studiengängen Schutz- und Kriminalpolizei gibt es mittlerweile auch einen Studiengang mit dem Schwerpunkt Cybercrime. Wie verläuft ein Studium bei der Polizei? Wo wohne ich während des Studiums? Wie ist das Studium aufgebaut? Diese und viele weitere Fragen wurden im Rahmen des Vortrags beantwortet.

Polizeiliche Praxis erleben!

Diensthund Aron stand schon erwartungsvoll neben seiner Diensthundeführerin Polizeioberkommissarin Kling. Der ausgebildete Schutz- und Sprengstoffspürhund ahnte schon: es gibt Arbeit. Live bei einer Absuche nach Sprengstoff mit einem Diensthund dabei zu sein, ist schon etwas besonderes. Aron meisterte seine Aufgabe mit Bravour und zeigte alle Verstecke sicher an. Als Belohnung gab es schließlich seine heißgeliebte Beißwurst. Danach wurde es ernst: Blaulicht, zwei Leichen, viel Blut und jede Menge Spuren. Sven Zapletal vom Erkennungsdienst des Polizeipräsidiums Osthessen stellte anhand eines Tatorts sein umfangreiches Tätigkeitsfeld dar. Bei der Spurensuche ist es wichtig, fokussiert und akribisch zu arbeiten. Hier waren starke Nerven gefragt!

Als letzte Station wurde der Frage nachgegangen, welche Ausrüstungsgegenstände eine Polizistin oder ein Polizist benötigt. Das Team des Einsatztrainings vom Polizeipräsidiums Osthessen stellte sämtliche Ausrüstungsgegenstände und die Schutzausstattung vor. Hier war Anprobieren ausdrücklich erwünscht. So konnte schließlich die komplette Ausstattung mit einem Gesamtgewicht von 20 Kilogramm von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern angezogen werden. „Das Feedback von allen Teilnehmenden war durchweg positiv. Der persönliche Kontakt und vor allem die praktische Darstellung des Polizeiberufs, mit all seinen Facetten, hat für uns absolute Priorität. Auch in 2024 wird es wieder viele Angebote der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Osthessen geben“ verdeutlicht Jonas Trabert.

Eine Kontaktaufnahme zu den beiden Einstellungsberatern Denise Abersfelder und Jonas Trabert ist unter der E-Mail einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de oder per Telefon 0661/105-1018 beziehungsweise -1019 möglich.

Weiterführende Informationen zur Polizei Hessen sind auf der Website karriere.polizei.hessen.de zu finden. Zudem veröffentlicht das Polizeipräsidium Osthessen regelmäßig aktuelle Informationen auf Instagram unter polizei_oh.

Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Twitter – X

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Homberg (Ohm). Ein landwirtschaftlicher Betrieb in der Straße „Neuhaus“ wurde zwischen Mittwoch (13.12.) und Mittwoch (20.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, in welchen sie einen Tresor gewaltsam öffneten. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Die Täter hinterließen etwa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Montag (18.12.), um 16.30 Uhr, wollte eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld in eine der Parklücken am Theodor-Heuss-Platz einparken. Beim rückwärtigen Einparken übersah sie offenbar den hinter ihr stehenden Pkw eines 36-jährigen Fahrers aus Bad Hersfeld. Die Pkw-Fahrerin fuhr mit dem Heck gegen die Front des anderen Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Kirchheim – Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht

Am Dienstag (19.12.), um 17.40 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Berlin mit seinem Pkw die Landesstraße 3159 aus Richtung Kirchheim kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in entgegengesetzter Richtung. Auf dieser Strecke touchierte der unbekannte Fahrzeugführer beim Entgegenfahren den linken Außenspiegel des 55-Jährigen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden beträgt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ludwigsau – Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht

In der Zeit vom Dienstag (19.12.), 16.30 Uhr, bis Mittwoch (20.12.), 08.45 Uhr, stellte eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau ihr Fahrzeug, einen blauen Skoda Octavia, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße „Landwehr 2 B“ ab. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de