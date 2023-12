Mehrere Polizeieinsätze wegen Schlägereien, Weilburg, Mauerstraße, Mittwoch, 20.12.2023, 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(wie) Am späten Mittwochabend musste die Polizei gleich mehrfach zu Einsätzen an und in einer Unterkunft in Weilburg ausrücken, da sich dort mehrere Männer schlugen. Gegen 20:20 Uhr wurden mehrere Streifen in die Mauerstraße entsendet, da sich dort in einer städtischen Unterkunft mehrere Männer schlagen würden. Offenbar waren ein 32-Jähriger und ein 28-Jähriger im Hausflur in Streit geraten und hatten diesen dann mit den Fäusten ausgetragen. Danach verschwand der 32 jährige zunächst. Während der Sachverhaltsklärung mit dem äußerst unkooperativen 28-Jährigen kehrte der 32-Jährige mit deutlich sichtbaren Verletzungen im Gesicht in die Mauerstraße zurück und reagierte wieder extrem aggressiv. Von den Streifen konnten die Männer auseinandergehalten und der Verletzte in einen Rettungswagen gebracht werden. Beide Männer wollten keine weiteren Angaben zu den Geschehnissen machen. Den 32-Jährigen brachten die Sanitäter in ein Krankenhaus. Gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei wieder zu dem Haus in der Mauerstraße gerufen, da zwei Männer in dem Zimmer des 28-Jährigen aufgetaucht waren und mit Schlagwerkzeugen auf diesen eingeprügelt hatten. Beim Eintreffen der Streifen waren die Angreifer bereits verschwunden. Den verletzten 28-Jährigen behandelte der Rettungsdienst, eine weitere Behandlung im Krankenhaus lehnte er ab. Während der Fahndung nach den Tätern stellte sich ein 41-Jähriger in der Nacht den Beamten in Weilburg, der ebenfalls wieder beteiligte 32-Jährige erschien am Donnerstagmorgen bei der Polizei. Beide wurden nach polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Dreister Betrüger macht Beute,

Limburg-Dietkirchen, Höhenstraße, Dienstag, 19.12.2023, 13:30 Uhr

(wie) In Limburg hat am Dienstag ein dreister Betrüger eine dicke Beute gemacht. Ein 26-Jähriger wurde von einem Unbekannten telefonisch kontaktiert. In diesem Gespräch bot der angebliche Mitarbeiter des „Media Marktes“ Limburg ein Rabatt von 50 % auf Sortimentsartikel an, die er als Mitarbeiter erhalten würde. Diesen Rabatt wolle er großzügigerweise an den 26-Jährigen und dessen Bekannte weitergeben. Nach Übersendung einer Bestellliste verabredete man sich für den 19.12.2023 um 13:30 Uhr an dem Elektronikfachmarkt in der Höhenstraße. Dort ließ der angebliche Mitarbeiter mit Namen „Mert“ sich mehrere Tausend Euro von den Bestellern übergeben und schickte diese in den Markt, welchen er durch den Mitarbeitereingang betreten wolle, um die Ware zu holen. Nachdem Mert im Markt nicht mehr erschien, flog der Betrug nach Rücksprache mit den echten Mitarbeitern auf. Bis dahin war der Betrüger bereits mit dem Geld verschwunden. Beschrieben wurde der Täter als „türkisch aussehend“ mit schwarzem Bart und dunklen Haaren. Er soll dicklich und circa 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einem Media Markt Poloshirt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Betrunkener verursacht Frontalzusammenstoß, Mengerskirchen-Waldernbach, Westerwaldstraße, Mittwoch, 20.12.2023, 18:25 Uhr

(wie) In Waldernbach hat ein betrunkener Autofahrer einen Frontalzusammenstoß verursacht, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 59-Jährige befuhr mit einem Ford die Westerwaldstraße vom Waldernbacher Stock kommend in Richtung Mengerskirchen. Auf Höhe der Hausnummer 25 geriet er aufgrund seiner Alkoholisierung in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 84-Jährigen zusammen. Bei der Kollision wurde der Mercedes-Fahrer verletzt, weshalb er im Rettungswagen behandelt werden musste. Da der 59-Jährige offensichtlich betrunken war, nahmen die Beamten den Mann fest. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 35.000 EUR.

Motorradfahrer zu Fall gebracht,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Mittwoch, 20.12.2023, 12:50 Uhr

(wie) Am Mittwoch ist in Hadamar ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu Fall gebracht und verletzt worden. Ein 45-Jähriger wollte in der Mainzer Landstraße mit einem VW aus einer Grundstückseinfahrt in Richtung Limburg auf die Straße einbiegen. Hierbei übersah er das herannahende Motorrad eines 26-Jährigen. Der Motorradfahrer konnte die Kawasaki nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zur Kollision, infolgedessen der 26-Jährige zu Boden stürzte. Die hierdurch verursachten Verletzungen wurden in einem Rettungswagen behandelt, anschließend begab sich der Motorradfahrer zu einem Arzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.600 EUR.