Wiesbaden: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch in Tankstelle,

Wiesbaden, Biebricher Allee, Mittwoch, 20.12.203, 22:15 Uhr bis Donnerstag,

21.12.2023, 04:55 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Täter in der Biebricher Alle

in eine Tankstelle einzubrechen, scheiterten jedoch an der Eingangstür. Zwischen

gestern Abend, 22:15 Uhr und heute, 04:55 Uhr machten sich die Einbrecher an der

Schiebetür des Eingangs sowie einer Gittertür zu schaffen. Beides hielt den

Hebelversuchen stand, sodass die Einbrecher ohne in das Innere der Verkaufsräume

gelangt zu sein flüchteten. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Die Wiesbadener Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um

Hinweise.

Einbrecher stehlen Silberbesteck,

Wiesbaden, Thomaestraße, Mittwoch, 20.12.2023, 14:000 Uhr bis 19:00 Uhr

(he)Gestern, zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr, stiegen Einbrecher in der

Wiesbadener Thomaestraße in eine Wohnung ein und entwendeten aus dieser ein

Silberbesteck im Wert von mehreren Tausend Euro. Durch ein gewaltsam geöffnetes

Fenster der angegangenen Erdgeschosswohnung stiegen der oder die Täter in das

Wohnungsinnere und durchsuchten dieses. Mit dem aufgefundenen Diebesgut wurde

anschließend unerkannt die Flucht ergriffen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um

Hinweise.

Einbrecher überrascht,

Wiesbaden, Hartingstraße, Mittwoch, 20.12.2023, 22:50 Uhr

(he)Gestern Abend überraschte eine Wohnungsinhaberin aus der Hartingstraße zwei

mutmaßliche Einbrecher auf ihrem Balkon. Diese ergriffen daraufhin die Flucht.

Die Mitteilerin sah gegen 22:50 Uhr die fremden Personen hinter einem Rollladen

ihrer Wohnung stehen und zog daraufhin diesen nach oben. Nun sah sie zwei

Personen, welche hinter der geschlossenen Scheibe außen auf dem Balkon standen.

Ein Brecheisen hatten die Fremden ebenfalls in der Hand. Sofort nach ihrer

Entdeckung flüchteten die Männer in Richtung eines Kiosks, welcher sich in

unmittelbarer Nähe in der Gustav-Adolf-Straße befindet. Auch im Bereich des

Kiosks hatte es den Anschein, als wollten die Männer in diesen Eindringen;

entsprechende Feststellungen konnten jedoch nicht getroffen werden. Beschreibung

Täter 1: 20-30 Jahre, circa 1,70 Meter, schwarze Haare, dünne Statur, blaue

Jacke, dunkle Hose. Täter 2: 20-30 Jahre, circa 1,70 Meter, dünne Statur,

schwarze Haare, schwarze Jacke, beige Hose. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um

Hinweise.

Tür aufgehebelt und eingebrochen,

Wiesbaden, Adelheidstraße, Mittwoch, 20.12.2023, 09:00 Uhr 11:50 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag kam es in der Adelheidstraße in Wiesbaden zu einem

Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Täter gelangten zwischen 09:00 Uhr und

11:50 Uhr gewaltsam in eine der Wohnungen, öffneten sämtliche Schränke samt

Schubladen und flüchteten anschließend, ohne Beute gemacht zu haben, in

unbekannte Richtung. An der Zugangstür entstand ein Sachschaden von etwa 1.200

Euro.

Das Einbruchskommissariat in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Fahrräder aus Tiefgarage entwendet,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Maria-Sibylla-Merian-Straße, Sonntag, 19.12.2023,

19:30 Uhr bis Mittwoch, 20.12.2023, 14:00 Uhr

(da)In der Zeit von Sonntagabend bis Mittwochmittag waren Fahrraddiebe in der

Maria-Sibylla-Merian-Straße in Wiesbaden unterwegs. Die bislang unbekannten

Täter verschafften sich unberechtigt Zutritt zu den Garagen zweier

Mehrfamilienhäuser. Dort angekommen, entwendeten sie jeweils ein hochwertiges

Fahrrad im Gesamtwert von rund 8.000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bislang

nicht vor. Deshalb bittet das 4. Polizeirevier um Hinweise aus der Bevölkerung.

Diese werden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden – Festnahme, Wiesbaden-Biebrich,

Herzogsplatz, Mittwoch, 20.12.2023, 17:30 Uhr

(wie) Die Polizei hat am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin festgenommen, die

in Biebrich mit einem nicht zugelassenen Pkw einen Unfall mit hohem Sachschaden

verursacht hatte und danach geflohen war. Die 34-Jährige war mit einem schwarzen

Opel Astra aus der Straße der Republik zum Herzogsplatz gefahren, um dort nach

links in die Äppelallee abzubiegen. Hierbei nahm sie einem entgegenkommenden

Opel Corsa die Vorfahrt, der von einem 48-Jährigen gefahren wurde. Es kam zum

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem die Fahrzeuge erheblich beschädigt

wurden. Trotzdem setzt die 34-Jährige ihre Fahrt fort und fuhr wieder zurück in

die Straße der Republik und weiter in die Diltheystraße. Dort kollidierte sie

mit einem geparkten Mercedes und verlor die komplette Frontschürze. Trotzdem

fuhr die Frau auch nach diesem Unfall einfach weiter bis in die Teplitzstraße,

wo sie wenig später von einer Polizeistreife festgenommen werden konnte. Bei der

weiteren Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Astra weder zugelassen

noch versichert und zudem mit einem in Mainz gestohlenen Kennzeichen versehen

war. Die Beamten stellten den Pkw, die Kennzeichen und den Führerschein der

34-Jährigen sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau

wieder entlassen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 20.000 EUR.

Einbrecher steigen ein,

Niedernhausen, Am Dachsbau, Mittwoch, 20.12.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 21.12.2023, 00:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Niedernhausen ein. Um kurz nach Mitternacht stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Dachsbau“ fest, dass während einer mehrstündigen Abwesenheit in ihre vier Wände eingebrochen worden war. Zwischen 18:00 Uhr und 00:30 Uhr hatten sich die Einbrecher der Gebäuderückseite genähert, dort ein Fenster aufgehebelt und anschließend mindestens zwei Räume betreten und durchsucht. Gestohlen hatten die Einbrecher aber offenbar nichts. Im Anschluss gelang den Tätern unbemerkt die Flucht.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Pkw und Haus mit Farbe beschmiert,

Lorch, Alfred-Delp-Straße, Mittwoch, 20.12.2023, 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag hat eine unbekannte Person in Lorch ein Fahrzeug und ein Wohnhaus verunstaltet. Gegen 17:00 Uhr zierten pinke Graffitis die Klingelschilder des Mehrfamilienhauses in der Alfred-Delp-Straße. Weiterhin war ein vor der Anschrift geparkter Kia Sorento mit der besagten Farbe gekennzeichnet worden. Zuletzt waren Klingelschild und Fahrzeug gegen 15:30 Uhr noch unbeschädigt gewesen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Die erforderlichen Kosten für die Reinigungsarbeiten belaufen sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Vandalen beschädigen Fahrzeuge,

L 3274 / Zissenbach, Dienstag, 19.12.2023 bis Donnerstag, 21.12.2023

(fh)Zwischen Dienstag und Donnerstag haben Vandalen rund um Idstein gleich zwei auf öffentlichen Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge erheblich beschädigt. Auf dem Pendlerparkplatz an der L 3274 wies ein Opel Corsa am Mittwochabend mehrere Beschädigungen auf. So hatten Unbekannte die Seitenspiegel abgetreten und eine Flasche gegen das Auto geworfen. Auch auf dem Parkplatz „Zissenbach“ nutzte ein Unbekannter Schläge mit einer Glasflasche als Ventil seiner Zerstörungswut und beschädigte einen Citroen DS3 an mehreren Stellen. Der Sachschaden am Opel wird auf 4.000, der am Citroen auf 2.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen werden Hinweise von der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0

Drei Fahrzeuge kollidieren,

B 275, Fahrtrichtung Taunusstein-Neuhof, Mittwoch, 20.12.2023, 07:45 Uhr

(fh)Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 275 bei Taunusstein-Neuhof wurden am Mittwochmorgen drei Fahrzeuge beschädigt und eine Insassin verletzt. Den aktuell vorliegenden Erkenntnissen zufolge fuhren gegen 07:45 Uhr ein VW Crafter, ein VW Golf und ein Ford Focus in dieser Reihenfolge die Bundesstraße in Richtung Taunusstein-Neuhof entlang. In Höhe einer Ampelanlage mussten die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge anhalten. Der 36 Jahre alte Fahrer des Transporters reagierte jedoch zu spät und krachte ins Heck des Golfs, welcher wiederrum auf den Ford geschoben wurde. Bei dem Unfall verletzte sich die 42-jährige Golf-Fahrerin und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen summiert sich auf etwa 40.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge der Marke VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mörlenbach: Katze durch Schuss verletzt/Polizei sucht Zeugen

In der Zeit zwischen Sonntag, 10. Dezember, gegen Mitternacht und dem späten Montagabend (11.12.), gegen 23.30 Uhr, wurde im Bereich des Wiesenwegs im Ortsteil Bonsweiher eine Katze von Unbekannten vermutlich mit einer Luftdruckwaffe angeschossen und hierbei erheblich verletzt. Das Kätzchen kämpft aufgrund der Verletzungen um sein Leben. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Darmstadt: Rund 150 Meter Kupferkabel aus Rohbau gestohlen Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Nachdem Unbekannte aus einer Tiefgarage eines Rohbaus in der Noackstraße rund 150 Meter Kupferkabel entwendeten, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Kriminellen im Zeitraum zwischen Montagabend (18.12.) und Donnerstagmorgen (21.12.) unbemerkt Zugang zur Tiefgarage. Sie entwendeten dort rund 150 Meter Kupferkabel und suchten anschließend mit ihrer Beute das Weite. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Das Kommissariat 21/22 aus Darmstadt bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt – Wohnmobil gerät in Brand – Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (20.12.) geriet in der Darmstädter

Heimstättensiedlung ein Wohnmobil in Brand. Um kurz vor 21:00 Uhr meldeten

Anwohner und Passanten der Zentralen Leitstelle und der Leitstelle der Polizei

den Brand des im Nachtigallenweg Ecke „Am Sandacker“ geparkten Gefährts. Die

sofort entsandte Berufsfeuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen

und löschen. Durch das Feuer entstand am Wohnmobil Totalschaden. Ein in der Nähe

geparkter Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Die Polizei in Darmstadt hat die

Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Da auch eine

vorsätzliche Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die

Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer

06151 / 969-0.

Modautal OT Asbach – Neun leicht Verletzte bei Zimmerbrand

Modautal OT Asbach (ots) – Am späten Mittwochabend (20.12.) kam es in einem

Wohnhaus einer Einrichtung für Menschen mit psychischer oder seelischer

Beeinträchtigung im Modauer Ortsteil Asbach zu einem Zimmerbrand im Dachgeschoss

des Gebäudes. Hierbei wurden neun Personen leicht verletzt. Um kurz nach 23:00

Uhr schlug ein Rauchwarnmelder Alarm. Ein 63-jähriger Mitarbeiter sah den

28-jährige Bewohner des betroffenen Zimmers fluchtartig das Gebäude verlassen.

Kurz darauf entdeckte er den Brand, alarmierte sofort über Notruf Feuerwehr und

Rettungsdienst und versucht, mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Alle

Bewohner des Hauses konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Neun Personen,

darunter auch der 63-jährige Mitarbeiter, hatten Rauchgase eingeatmet und

klagten über Beschwerden. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt

und konnten anschließend in der Einrichtung verbleiben. Die eingesetzten

Feuerwehren aus Modautal, Groß-Bieberau und Pfungstadt konnten den Brand zügig

unter Kontrolle bringen und löschen. Das Dachgeschoss ist derzeit nicht mehr

bewohnbar. Die Bewohner konnten durch den vor Ort anwesenden Betreiber in

umliegende Häuser Einrichtung untergebracht werden. Die Kriminalpolizei in

Darmstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und ermittelt in

alle Richtungen. Der 28-jährige Bewohner des betroffenen Zimmers konnte im Zuge

der polizeilichen Fahndung nach einem Hinweis in Groß-Bieberau aufgegriffen

werden. Da er einen verwirrten Eindruck machte, wurde er nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik eingewiesen.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht

werden. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

Rüsselsheim/Kleve: Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnmobilfahrer

Gemeinsame Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südhessen und der Kreispolizeibehörde Kleve

Am Nachmittag des 13. Mai 2023 wurde ein bislang unbekannter Wohnmobilfahrer im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in Rüsselsheim, im Brückweg in Höhe des Schwimmbades, durch ein Radarmessgerät bildlich abgelichtet. Das Wohnmobil war mit Kennzeichen versehen, die nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben wurden, sondern für ein ähnliches Wohnmobil, welches sich zur Tatzeit im Kreis Kleve befand.

Aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Kleve wenden sich die Ermittler nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung an Zeugen. Wer kennt den Mann auf dem Radarfoto oder kann Hinweise zu ihm oder seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter der Telefonnummer: 02821/5040.

Ginsheim-Gustavsburg: Pferd mit Schnittverletztung/Polizei ermittelt

Nachdem eine Pferdebesitzerin die Polizei über ihr augenscheinlich von Menschenhand verwundetes Pferd informierte, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet und sucht Zeugen. Nach bisherigen Feststellungen stand das Tier auf einer Weide im Bereich Hundeweg/Holzweg, als es von einem bislang unbekannten Täter im Kopfbereich verletzt wurde. Am Sonntagmorgen (17.12.) fiel die Schnittwunde auf.

Die Polizei in Bischofsheim (Kommissariat 41) ist mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen betraut. Die Polizisten suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Nähe der Weide beobachtet haben. Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06144/9666-0 erbeten.