Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mainz-Altstadt (ots) – Am Mittwoch zwischen 10-23:55 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in ein Mehrfamilienhaus in der Franziskanerstraße. Als der 28-jährige Mieter wieder nach Hause kam, stelle er fest, dass die Wohnräume durchwühlt und Bargeld in mittlerer 3-stelliger Höhe sowie eine hochwertige Armbanduhr entwendet wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die zwischen 10-24 Uhr im o.g. Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Wenden sie sich in diesem Fall an die Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633.

Einbruch in Kindertagesstätte

Mainz-Bretzenheim (ots) – In der Nacht vom 19.12.-20.12.2023, kam es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Albert-Stohr-Straße. Hierbei wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt und mehrere Mobiltelefone sowie Bargeld gestohlen. Wie die unbekannten Täter ins Gebäude gelangten und auf welche Summe sich der Schaden beläuft, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer im Bereich Mainz-Bretzenheim im Tatzeitraum etwas Auffälliges bemerkt hat, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/65-3633.

Polizei Mainz und Volksbank Darmstadt-Mainz e.G. unterstützen gemeinsam (FOTO)

Mainz (ots) – Seit 2015 unterstützt das Polizeipräsidium Mainz die Aktion „Herzenssache e.V.“ des SWR. Auch in diesem Jahr konnte durch den Verkauf von Umhängetaschen, welche aus alten Polizeilederjacken und Uniformteilen entstanden sind eine Summe von 1.500 EUR durch Reiner Hamm, Polizeipräsident in Mainz übergeben werden.

„Dort, wo wir als Polizei mit der Hilfe für notleidende Kinder nicht weiterkommen, können wir mit Herzenssache die Lücken schließen. Herzenssache setzt sich für notleidende Kinder ein und gerade diese benötigen unsere Aufmerksamkeit, um ihnen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.“, so Reiner Hamm bei der Übergabe.

Das Up-cycling-Projekt im PP Mainz ist durch Heike Rowohlt, Mitarbeiterin in der Behördenleitung im Jahr 2013 initiiert worden, als die Uniformfarbe auf blau wechselte und viele Kleidungsstücke den Weg in den Schredder gefunden hätten. Mittlerweile konnten ca. 50.000 EUR auf diesem Weg an soziale Einrichtungen gespendet werden.

Die Volksbank Darmstadt-Mainz e.G. ist seit einigen Jahren Partner des PP Mainz und erhöht regelmäßig den Verkaufserlös. So auch in diesem Jahr mit einer Summe von 1.000 EUR in diesem Jahr.

Peter Jost, Bereichsleiter für gesellschaftliches Engagement. „Die wunderbare Aktion des PP Mainz, Taschen aus Uniformen herzustellen und den Erlös zugunsten von Herzenssache e.V. zu spenden, schätzen wir sehr und erhöhen den Betrag sehr gerne. Wir möchten der Region auch etwas zurückgeben und unterstützen hierfür gerne, gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Mainz, das Projekt Herzenssache und freuen uns, damit helfen zu können.“