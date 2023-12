Lautstark randaliert

Kaiserslautern (ots) – Eine 32-Jährige aus Kaiserslautern hat am Mittwochmittag sowohl Polizei als auch das Ordnungsamt auf den Plan gerufen. Die Frau geriet zunächst mit einer Spaziergängerin in der Innenstadt in Streit und begann dann ihre persönlichen Habseligkeiten auf ein angrenzendes Hausdach zu werfen.

Hintergrund seien persönliche Probleme. Da kein strafrechtlich relevanter Sachverhalt ermittelt werden konnte, wurde durch das zuständige Ordnungsamt der Sachverhalt in eigener Zuständigkeit weiterverfolgt. |cpe

Mit Gewalt einen Hut entwendet

Kaiserslautern (ots) – Schrecksekunde für einen 53-jährigen Mann aus Berlin am späten Mittwochabend. Der Mann wurde in der Innenstadt in Kaiserslautern durch zwei männliche Personen körperlich angegriffen und gegen einen PKW gedrückt. Hierbei entwendeten die Männer den Hut des Mannes und flüchteten in einen angrenzenden Nachtclub. Durch die Polizeibeamten konnten die beiden Verdächtigen aus Kaiserslautern wenige Minuten später ermittelt werden.

Ein entsprechendes Verfahren gegen die beiden Männer wurde eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall in der Richard-Wagner-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |cpe

Lange Finger in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Fünfmal musste die Polizei am Mittwochvormittag zu Ladendiebstählen in einem Lebensmittelmarkt in der Innenstadt ausrücken. Die insgesamt vier verschiedenen männlichen Täter bedienten sich hierbei vornehmlich an alkoholischen Getränken und Lebensmitteln.

Alle vier Männer konnten durch den anwesenden Ladendetektiv bei der jeweiligen Tatausführung beobachtet und angesprochen werden. Neben einer Anzeige hinsichtlich Ladendiebstahl wurden den Männern auch Hausverbote für den Lebensmittelmarkt ausgesprochen. |cpe

Fahrer unter Drogeneinfluss – Beifahrer mit Haftbefehl gesucht

BAB 6/Kaiserslautern (ots) – Gleich „ZWEI auf einen Streich“ ergab die Kontrolle eines Kleintransporters durch die Operative Fahndungseinheit der Zentralen Verdienste. Bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz „Höllenplacken“, wurde bei dem 41-jährigen Fahrer festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei der Überprüfung des 43-jährigen Beifahrers stellte sich heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wurde.

Im Innern der Transporters, wurde zudem eine größerer Anzahl diverser Elektro- und Haushaltsartikel festgestellt. Eine Überprüfung ob es sich dabei um mögliches Diebesgut handeln könnte, verlief jedoch negativ. Den Fahrer erwarte nun ein Bußgeldverfahren. Zudem dufte er die Fahrt hinter dem Steuer nicht fortsetzen. Der mit Haftbefehl gesuchte Beifahrer konnte die Festnahme durch Zahlung eines 3-stelligen Geldbetrages abwenden und übernahm dafür dann im Anschluss an die Kontrolle des Steuers.

Fußgängerin verletzt

Kaiserslautern (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fußgängerin kam es am Mittwochabend in der Waldstraße in Kaiserslautern. Die 58-jährige Autofahrerin musste verkehrsbedingt an einer Einmündung anhalten, um den durchgehenden Verkehr passieren zu lassen.

Nach aktuellen Stand der Ermittlungen interpretierte eine 68-jährige Fußgängerin aus Kaiserslautern diesen Anhaltevorgang als Möglichkeit die Straße vor dem Auto überqueren zu können. Beim Anfahren der Autofahrerin kam es zum Zusammenstoß und die Fußgängerin wurde zu Boden gestoßen. Sie wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Abklärung durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. |cpe

Raser auf BAB 6 und Pariser Straße unterwegs

BAB 6/Kaiserslautern (ots) – Gleich zweimal konnte das PROVIDA-Team der Zentralen Verkehrsdienste einem Raser das Handwerk legen. Zunächst war am Mittwochmorgen ein Kleintransporter auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken mit sage und schreibe 151 km/h durch den derzeitigen Baustellenbereich gerast. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort lediglich 80 km/h!

Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der 19-jährige Fahrer die Kontrolle während der Fahrt bzw. am Kontrollort mit seinem Handy filmte. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, war vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.340 Euro fällig. Zudem musste er im Beisein der Beamten die gefertigten Videos und Bilder der Kontrolle löschen.

Dem zweiten Raser wurde dann das zivile Messfahrzeug am Nachmittag zum Verhängnis. Zunächst wurde ein BMW M2 mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 35 km/h auf der BAB 6 festgestellt. Die Messfahrt setzte sich dann von der Autobahn in Richtung Kaiserslautern stadteinwärts fort. Nach einem taktischen Anbremsen am stationären Blitzer in der Pariser Straße, wurde der 31-jährige BMW-Fahrer dann noch einmal mit 80 km/h innerorts gemessen. Bei der anschließend Kontrolle stellten die Beamten zudem dann noch 2 abgefahrene Vorderreifen fest.

Den Fahrer erwartet nun ein saftiges Bußgeld und ein 2 monatiges Fahrverbot.

Hoher Sachschaden in Bauobjekt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben zw. Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in einem Rohbau in der Hartmannstraße gewütet. Der entstandenen Schaden dürfte in die Hunderttausende gehen. Die Täter beschädigten und zerstörten offensichtlich zielgerichtet Bauteile und Baumaterialien in dem Mehrfamilienhaus, unter anderem beschmierten sie Wände und Böden oder verstopften Wasserleitungen mit Bauschaum.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cpe

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kaiserslautern (ots) – Zwei leicht Verletzte und zwei Totalschäden, sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am frühen Mittwochmorgen in Kaiserslautern. Die 31-jährige Unfallverursacherin aus dem Landkreis Kaiserslautern missachtete die Vorfahrt einer 40-jährigen Frau aus Kaiserslautern.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Frau über den Gehweg gegen einen Baum geschleudert und blieb dort unfallbeschädigt liegen. Beide Frauen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. |cpe

Kreis Kaiserslautern

Raub in Lebensmittelgeschäft

Weilerbach (ots) – Mit mehreren hundert Bargeld in einer Geldkasse flüchtete am Mittwochabend ein unbekannter Täter nach einem Raub in der Danziger Straße. Der bisher unbekannte Mann stieß gegen 19.30 Uhr die 59-jährige Kassiererin eines Supermarkts zu Boden und entwendete eine Geldkassette. Die Frau blieb hierbei glücklicherweise unverletzt. Im Anschluss flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung des Weilerbacher Wäldchens.

Der Täter wird als ca. 160-170 cm groß und schlank beschrieben. Weiterhin trug er dunkle Kleidung und hat vermutlich längere gelockte Haare.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cpe

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

BAB 6/Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Donnerstag 21.12.2023 kollidiert ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einer Warnbake in der derzeitigen Dauerbaustelle zwischen Enkenbach und Kaiserslautern-Ost. Eine nachfolgende Verkehrsteilnehmerin kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidiert mit der auf der Fahrbahn liegenden Warnbake.

Hierdurch beschädigt sie sich den Reifen. Die 30-jährige Hyundai-Fahrerin verständigt daraufhin die Polizei. Die Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht nun Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Unfallverursacher machen können.