Störungen und Verkehrsbeeinträchtigungen bei Fußballspiel

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023, kam es im Bereich der Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Störungen im Zusammenhang mit einem Fußballspiel. Zunächst kam es bei dem Fußballspiel SV Waldhof Mannheim gegen TSV 1860 München im Carl-Benz-Stadion Mannheim im Bereich der Gästefans zu mehreren Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz durch das Abbrennen von Pyrotechnik.

Aufgrund drohender Auseinandersetzungen im Bereich Tattersall/Hauptbahnhof kam es nach Spielende bis etwa 22:30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt. Zudem waren bis 23:15 Uhr starke Polizeikräfte zur Sicherung der Abreise im Bereich Hauptbahnhof gebunden.

Vier Personen gelangen aufgrund von Vermummung und weitere vier Personen wegen Beleidigung zur Anzeige. An einem Dienstfahrzeug wurde zudem ein Kennzeichen entwendet. In einem Fall wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei war mit starken Einsatzkräften in der Stadt und rund um das Stadion präsent.

Diebstahl von Geldbeutel – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Mittwoch begab sich eine 75-jährige Seniorin um 10.55 Uhr an einen Parkautomaten um sich ein Parkticket zu kaufen, hierzu hielt sie ihre Geldbörse in der Hand. Ein bislang unbekannter Täter gesellte sich zu der Seniorin und bat sie um Hilfe beim Kauf eines Parktickets. Während die Seniorin dem Mann erklärte, wie der Parkscheinautomat zu bedienen ist, ergriff der Mann

die Geldbörse und rannte in unbekannte Richtung davon. Im Anschluss benutzte der Mann dann die Bankkarte der Seniorin und verfügte über mehrere tausend Euro im niedrigen Bereich.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

Ca. 165 cm groß, korpulente dickliche und ungepflegte Erscheinung, breites Gesicht, braune kurze Haare. Er trug eine beige Hose und einen braunen Pullover. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Tel: 0621/174-3310 zu melden.

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Mannheim (ots) – Gegen 15:30 Uhr kam es in der Akademiestraße zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr mittlerweile gelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr wurden 33 Personen zwischenzeitlich aus dem betroffenen Gebäudeteil evakuiert. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Beim dem Brand wurden bislang 2 Personen mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation verletzt. Die Maßnahmen dauern an der Einsatzstelle noch an. Es kommt aufgrund des Einsatzes rund um die Akademiestraße zu erheblichen verkehrsbeeinträchtigungen.