Straßenbahn entgleist Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn, PM Nr. 2

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023, eignete sich am Czernyring/Eppelheimer Straße ein Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Gegen 10:20 Uhr fuhr ein 58-jähriger VW-Fahrer den Czernyring von der Speyerer Straße kommend in Richtung Pfaffengrund. Als dieser an der Kreuzung auf Höhe der Czerny-Brücke auf die Eppelheimer Straße abbiegen wollte, kollidierte der VW-Fahrer mit der von rechts kommenden Straßenbahnlinie 26.

Durch den Zusammenstoß wird der Pkw abgewiesen und gegen eine Leitbake einer Verkehrsinsel geschoben. Der VW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straßenbahn hingegen wurde durch den Aufprall aus den Schienen gehoben, sodass der Triebwagen entgleiste. Der Straßenbahnfahrer sowie die insgesamt 25 Fahrgäste blieben glücklicherweise unverletzt.

An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag geschätzt wird. Anschließend wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Der Sachschaden an der Straßenbahn beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. An der Fahrbahn sowie an der Leitbarke entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten wurde die Zufahrt vom Czernyring zur Eppelheimer Straße bis 12:30 Uhr gesperrt.

Ob der Pkw-Fahrer über eine bereits rotzeigende Ampel fuhr und es deshalb zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der laufenden Unfallermittlungen, die durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt werden.

Täter auf frischer Tat ertappt

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023 um 20 Uhr, verschafften sich ein 28-Jähriger und ein weiterer unbekannter männlicher Täter, Zutritt in ein in der Bergheimer Straße geparkten Pkw eines 23-Jährigen und entwendeten hieraus 150 Euro Bargeld. Während der Tatausübung kehrte der 23-Jährige zu seinem Fahrzeug zurück und wurde hierbei auf die beiden Täter aufmerksam.

Bei Erblicken des 23-Jährigen ergriff der unbekannte Täter umgehend die Flucht. Da sich der 28-jährige Täter jedoch noch im Fahrzeug befand, handelte der 23-Jährige geistesgegenwärtig und schloss den Mann im Fahrzeug ein.

Eine Polizeistreife des Polizeirevier Heidelberg-Mitte nahm den Täter anschließend fest und brachten ihn für die Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen auf das Polizeirevier. Bei seiner Durchsuchung konnte das Diebesgut nicht aufgefunden werden, jedoch führte er eine geringe Menge Marihuana mit sich, welches durch die Beamten sichergestellt wurde.

Gegen den Mann wird nun u.a. wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Die Ermittlungen zu dem weiteren unbekannten Täter dauern an.