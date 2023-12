Brand eines Wohnwagens – Leichnam identifiziert

Sinsheim-Hilsbach (ots) – Der Leichnam der Frau, die am 15.12.2023 beim Brand eines Wohnwagens ums Leben kam, wurde am Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg obduziert. Bei ihr handelt es sich zweifelsfrei um die 66-jährige Eigentümerin des Wohnwagens. Nach weiteren Erkenntnissen ist die Frau aufgrund einer Rauchgasintoxikation verstorben.

Der Wohnwagen wurde als Wohnung von der Verstorbenen genutzt. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass der Brand womöglich durch eine Überhitzung einer Elektroheizung ausgelöst worden ist und dass das Feuer die Verstorbene vermutlich im Schlaf überrascht hat.

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Die Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Kamin gerät in Brand

Mauer (ots) – Am Mittwoch gegen 17:20 Uhr geriet der Kamin eines Anwesens in der Bahnhofstraße in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drangen Flammen aus dem Schornstein. Die freiwilligen Feuerwehren Mauer und Meckesheim konnten das Feuer jedoch schnell ablöschen, sodass es zu keinen weiteren Schäden am Haus kam.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Bahnhofstraße gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Gegen 19 Uhr konnte die Bahnhofstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Unfallhergang unklar – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch (ots) – Am Dienstag gegen 16 Uhr fuhr ein 47-jähriger Opel-Fahrer die Linksabbiegerspur der L 594 entlang, um anschließend in die Hauptstraße in Richtung Wiesloch abzubiegen. Hierbei missachtete der 47-Jährige den Vorrang eines 35-jährigen Nissan-Fahrers, der ebenfalls die L594 in entgegen gesetzter Fahrtrichtung nach Walldorf entlangfuhr und kollidierte mit diesem.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan gegen einen verkehrsbedingt haltenden Daimler-Benz eines 66-Jährigen geschleudert. Dieser befand sich zum Unfallzeitpunkt auf der Hauptstraße in Richtung Baiertal. Der Gesamtschaden wird nach derzeitigen Ermittlungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Über das Verletzungsbild kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Da der Unfallhergang nach bisherigen Erkenntnissen nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet daher um die Unterstützung von Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten bzw. sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel: 06222/5709-0 zu melden.