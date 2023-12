Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei überprüft aktuell Hinweise auf einen Kinderansprecher, der am Mittwoch 20.12.2023 in Bann, zwei 9-jährige Kinder angesprochen hat. Der Autofahrer forderte zunächst eines der Mädchen am Morgen auf, das andere zur Mittagszeit, in seinen Wagen einzusteigen. Beide Schülerinnen reagierten richtig: Sie kamen der Aufforderung nicht nach, rannten weg und erzählten dies ihren Eltern.

Bereits in der vergangenen Woche sprach ein Unbekannter in Ramstein eine 14-Jährige und eine 17-Jährige an. Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse fragte in beiden Fällen, ein Autofahrer die Mädchen nach dem Weg. Er forderte sie auf in den Pkw einzusteigen. Die Mädchen lehnten vehement ab und gingen weg.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Kaiserslautern übernommen. Aktuell liegen keine konkreten Hinweise auf einen Verdächtigen oder auf ein strafbares Verhalten vor.

Die Schulen sind entsprechend sensibilisiert und haben die Eltern der Schüler informiert.

Die Polizei Landstuhl hat ihre Präsenz insbesondere im Bereich von Schulen intensiviert. |erf