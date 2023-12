Neustadt: Positive Bilanz nach einem Jahr nach Neuerungen im Busverkehr

Neustadt an der Weinstraße – Die vor einem Jahr gestarteten Verbesserungen des Busverkehrs in und um Neustadt an der Weinstraße sind gelungen. Die Stadtverwaltung sowie die beiden von ihr beauftragten Verkehrsunternehmen ziehen eine positive Bilanz.

Im Dezember 2022 haben die Mittelhaardt Nahverkehrsgesellschaft mbH (MNV) sowie die Palatina Bus GmbH den Betrieb für die zuvor neu ausgeschriebenen Buslinien-Bündel aufgenommen. Mit den zehn Jahre lang gültigen Konzessionen gingen Taktverstärkungen, optimierte Streckenverläufe und neu geschaffene Linien einher. Auch die Ansprüche an die Busse selbst sind zum Wohle der Fahrgäste gestiegen.

Mit der Linie 508 (Heidenbrunnental – Hauptbahnhof – Louis-Escande-Straße) wurde eine neue Ost-West-Verbindung eingeführt, mit der auch das Gewerbegebiet um die Louis-Escande-Straße besser angebunden wird. Nach und nach wurde die Linie immer stärker genutzt und wird mittlerweile sehr gut angenommen. Der Bus vom Hauptbahnhof zum Hambacher Schloss (502) fährt nun im Halbstundentakt. Die Ortsteile Duttweiler und Geinsheim haben einen Halbstundentakt in die Kernstadt erhalten (507). Mit der neuen Haltestelle Europastraße (Linie 511) wird das dortige Gewerbegebiet inklusive Ärztehaus besser angebunden und mit den ineinander übergehenden Linien 511 und 517 gibt es nun eine umsteigefreie Direktverbindung aus Richtung Lambrecht übers Krankenhaus ins Weinstraßenzentrum und weiter bis zum Rosengarten. Auch andere Linien wurden besser aufeinander abgestimmt. Taktzeiten wurden zum Teil um einige Stunden in den Abend hinein ausgeweitet. Nach entsprechendem Erkenntnisgewinn erfolgten einzelne Fahrplananpassungen erst im Laufe dieses Jahres.

Auch künftig wird es noch Anpassungen geben, die zu weiteren Verbesserungen beitragen sollen. So wird ab Montag, 8. Januar 2024, die neue Haltestelle „Amalienstraße“ (Höhe Hausnummer 19) stadteinwärts Richtung Hauptbahnhof von der Linie 508 und vereinzelt von der Linie 517 (Lambrecht – Neustadt) angefahren. Auch in der Gegenrichtung gibt es dann Änderungen bei der Linie 508: Ab 8. Januar fahren die Busse Richtung Heidenbrunnental nach dem Hauptbahnhof über die Haltestellen „Schütt“, „Hauptstraße“ und „Walter-Engelmann-Platz“.

Insgesamt wurden die üblichen Anfangsschwierigkeiten im ersten Jahr nach der Konzessionserteilung überwunden. Insofern zieht auch Philipp Imfeld, Geschäftsführer der MNV eine positive Bilanz: „Durch Engagement und effektive Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar und der Stadt Neustadt konnten wir erfolgreiche Entwicklungen verzeichnen. Wir streben auch weiterhin an, hochwertige Mobilitätslösungen anzubieten.“

Diese Auffassung teilt auch Herr Marcus Weigl, Geschäftsführer der Palatina Bus GmbH: „Der Betrieb läuft!“ Vieles habe sich nun eingespielt, nachdem in den ersten Monaten ein ständiges Überprüfen von Kundenrückmeldungen und das Nachsteuern von betrieblichen Abläufe erforderlich gewesen seien. „Verkehre, die von Anfang an zu 100 Prozent reibungslos funktionieren, gibt es allenfalls auf einer Modelleisenbahn“, so Weigl.

Beide Verkehrsunternehmen setzen moderne Niederflurfahrzeuge mit Neigetechnik ein, die das Ein- und Aussteigen erleichtern. Bildschirme sorgen für Fahrgastinformationen, es gibt Klimaanlagen und zum Teil kostenfreies W-LAN und USB-Steckdosen.

Die Palatina Bus GmbH fährt mit den Linien 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507 und 510 von Neustadt unter anderem nach Landau, Speyer und Haßloch sowie mit den Linien 511, 512 und 517 in die Verbandsgemeinden Deidesheim und Lambrecht. Die Mittelhaardt Nahverkehrsgesellschaft mbH fährt mit den Linien 502, 508, 514 und 515 im Neustadter Stadtverkehr.

Immer komfortabler soll der Busverkehr für mobilitätseingeschränkte Menschen werden. Daher baut die Stadt Neustadt 2024 weitere 16 Bushaltestellen barrierefrei um. Die Kosten hierfür liegen bei rund 385.000 Euro. Der Fördersatz durch das Land beträgt 85 Prozent. Nach diesem Umbau sind dann insgesamt 50 Bushaltestellen barrierefrei. Das bedeutet, sie sind unter anderem mit einem erhöhten Busbord zum ebenerdigen Ein- und Ausstieg ausgestattet und verfügen über Reliefstreifen für Sehbehinderte.