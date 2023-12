Neustadt: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 20.12.2023 kam es gegen 17:22 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L532 zwischen Neustadt und Haßloch.

Ein 63-jähriger Mann befuhr die genannte Straße mit seinem Auto in Fahrtrichtung Haßloch, ein männlicher Fahrradfahrer befuhr die Gegenrichtung. In einem leicht kurvigen Bereich geriet der alkoholisierte PKW-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem dort fahrenden Fahrradfahrer. Der Zweiradfahrer wurde hierbei von seinem Fahrrad geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Unfallörtlichkeit wurde zur Verkehrsunfallaufnahme für ca. 2 Stunden komplett gesperrt. Ein Gutachter kam zur Klärung des Unfallhergangs vor Ort. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr Neustadt im Einsatz. Ein großer Dank gebührt den Ersthelfern, die ohne zu zögern Erste-Hilfe leisteten und die Unfallstelle absicherten.