Freinsheim: Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen

Freinsheim (ots) – Am 19.12.2023 gegen 15:00 Uhr wurde eine 26-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der L522 zwischen Weisenheim am Sand und Freinsheim schwer verletzt.

Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Seat Ibiza die L522 von Freinsheim kommend in Richtung Weisenheim am Sand. Aufgrund bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen, kam daraufhin ins Schleudern und rutschte mit dem Fahrzeugheck voran in einen entgegenkommenden Peugeot Transporter. Im Seat befanden sich vier Personen, die alle verletzt wurden. Eine 26-Jährige, die sich auf dem Rücksitz befand, wurde dabei schwer verletzt. Die beiden Insassen des Transporters wurden leicht verletzt. Alle Personen wurden durch das DRK in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 14.000 Euro. Ein im Seat befindlicher Hund erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Die Landstraße musste im Rahmen der Unfallaufnahme bis 18:30 Uhr voll gesperrt werden. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.