Frankenthal: Liedersingen mit Kindern am 23. Dezember 2023 auf dem Weihnachtsmarkt

Frankenthal – Auf dem Weihnachtsmarkt in Frankenthal findet am Samstag, 23. Dezember, um 15.00 Uhr noch einmal das fröhliche Liedersingen für kleine und große Kinder statt. Der Musikpädagoge Karsten Berger begleitet dabei die Lieder mit der Gitarre. Die Kinder dürfen mitsingen und sich an Glöckchen, Schlittengeläut, Cajon und Shaker betätigen.

Es werden „15 schönste Weihnachtslieder“ aus dem gleichnamigen Liederbuch von Karsten Berger gespielt und gesungen. Allseits bekannte Melodien wie „Kling Glöckchen“, „Ihr Kinderlein kommet“ und „Schneeflöckchen Weißröckchen“ garantieren Jung und Alt weihnachtliche Stimmung auf die Festtage hin. (Ort: Bühne am Erkenbert-Museum, Eingang Nord, Weihnachtsmarkt Frankenthal)