Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

78-Jähriger beraubt – Zeugenaufruf

Friedberg:

Nachdem ein 78-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis von seinem Bankkonto Geld abhob, beraubten ihn ein Unbekannte. Zusammen mit seiner Frau verließ der Senior gegen 14.00 Uhr ein Kreditinstitut in der Kaiserstraße. Einen Teil des abgehobenen Geldes übergab er seiner Ehefrau, den Rest steckte er ein und lief anschließend alleine zu seinem Auto auf dem Parkplatz zur Seewiese. Als der Senior ins Fahrzeug steigen wollte, kamen zwei Männer plötzlich hinzu. Der Unbekannte, der direkt an der Autotür des 78-Jährigen stand, forderte dessen Geldbörse. Noch bevor der Senior reagieren konnte, riss ihm der Unbekannte die Brieftasche mit Bargeld in Höhe von 1.000 Euro aus der Hand. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Beschreibung der Tatverdächtigen: Einer ist etwa 1,80 bis 2,00 Meter groß, schlank sowie zwischen 22 und 26 Jahre alt. Er trug eine dunkle Hose, dunkle Jacke und eine Mütze oder Kapuze. Sein Komplize ist etwas kleiner (zwischen 1,65 und 1,75 Meter), kräftig und hat vermutlich einen Bart. Auch dieser soll nach Angaben des Zeugen dunkel gekleidet gewesen sein.

Wer hat den Vorfall auf dem Parkplatz zur Seewiese am Dienstag (19.12.23) gegen 14.00 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der beiden beschriebenen Männer machen? Hinweise erbittet die Friedberger Kriminalpolizei unter 06031/601-0 entgegen.

Butzbach: Erst abgesägt, dann mitgenommen

In der Straße “ Auf der Hühnerweide“ entwendeten Unbekannte aus dem Garten eines Seniors entwendeten Unbekannte einen etwa 2,50 Meter hohen Tannenbaum. Die Diebe sägten den mit Lichterketten geschmückten Baum vermutlich mit einer Säge zwischen 16.00 Uhr am Montag (18.12.23) und 11.45 Uhr am Dienstag (19.12.23) einfach ab und nahmen ihn anschließend mit. Zudem stahlen sie auch noch das dazugehörige Verlängerungskabel. Wem ist dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter 06033/7043-4011 entgegen.

Ranstadt: Baucontainer in Ober-Mochstadt aufgebrochen

Ungebetene Gäste suchten eine Baustelle in der Straße „Beim Golschlu“ in Ober-Mockstadt auf. Zwischen 10.00 Uhr am Mittwoch (13.12.23) und 10.00 Uhr am Dienstag (19.12.23) knackten die Diebe einen Container auf und suchten nach Wertsachen. Mit Laptops und Dockingstationen machten sie sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nehmen die Beamten der Büdinger Polizei unter 06042/9648-0 entgegen.

Münzenberg: hochwertiges E-Bike aus Garage gestohlen

Zwei E-Bikes ließen Unbekannte aus einer Garage im Nelkenweg in Gambach mitgehen. Die Unbekannten machten sich zwischen 16.00 Uhr am Montag (18.12.23) und 07.40 Uhr am Dienstag (19.12.23) an dem Garagenzugang zu schaffen. Mit einem silberfarbenen Damenrad und einem grauen Herrenrad, beide vom Hersteller CUBE, suchten sie anschließend das Weite. Hinweise nimmt die Polizeistation Butzbach unter 06033/7043-4011 entgegen.

Rosbach v . d. Höhe: Graffiti an Sporthalle gesprüht

Einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließen Vandalen an der Wand einer Schulsporthalle in der Straße „Bei den Junkergärten“. Die Schmierfinken sprühten zwischen 15.00 Uhr am Freitag (15.12.23) und 07.00 Uhr am Dienstag (19.12.23) mehrere Schriftzüge An das Gebäude. Zeugen, die Hinwiese auf die Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg unter 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.