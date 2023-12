Unbekannte klauen schwarzen BMW X6 in Niestetal-Sandershausen: Kripo sucht Zeugen

Niestetal-Sandershausen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Christine-Brückner-Straße im Niestetaler Ortsteil Sandershausen einen hochwertigen schwarzen BMW X6 xDrive40d gestohlen. Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen 00:30 und 08:00 Uhr eingrenzen. Wie genau die Täter bei dem Diebstahl vorgingen, ist momentan noch unklar. Von dem BMW im Wert von rund 100.000 Euro fehlt trotz der am Morgen eingeleiteten Fahndung bislang jede Spur. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Sandershausen Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu dem Autodiebstahl geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Gefährliche Alkoholfahrten enden mit Unfällen: Zwei Frauen verletzt

Kassel: Gleich zu zwei Unfällen wurden Beamte des Polizeireviers Mitte am gestrigen Dienstagabend in Kassel gerufen, die von mutmaßlich betrunkenen Fahrerinnen verursacht wurden. Die Fahrradfahrerin und die 54-Jährige am Steuer eines Pkw wurden bei den Unfällen verletzt und mussten von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht werden. Lebensgefahr soll für keine der zwei Frauen bestehen. Beide müssen sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Zunächst war die Polizei um 18:40 Uhr zu dem Unfall im Vorderen Westen gerufen worden. Eine 57-jährige Frau aus Kassel war mit ihrem VW stadtauswärts auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs und wollte an der grünen Ampel halblinks in die Goethestraße abbiegen. Hierbei erfasste sie die stadteinwärts auf der Friedrich-Ebert-Straße fahrende Fahrradfahrerin, die nach Zeugenangaben zuvor über die rote Ampel in den Kreuzungsbereich gefahren war. Die 47-Jährige aus Kassel erlitt Knochenbrüche und Kopfverletzungen. Bei den Rettungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass die schwerverletzte Frau offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, die nun Aufschluss über die genaue Alkoholisierung geben soll.

Der zweite Unfall ereignete sich um 20:20 Uhr in der Straße „Am Auestadion“. Wie die aufnehmende Streife berichtet, war die 54-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit ihrem Auto von der Frankfurter Straße nach links abgebogen, um in Richtung A 49 weiterzufahren. Nach dem Abbiegevorgang verlor sie vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung die Kontrolle über den Opel, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenmast. Die Polizisten nahmen bei der leicht verletzten Frau am Unfallort deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bei der 54-Jährigen ergab 1,9 Promille, weshalb auch sie sich im Krankenhaus eine Blutentnahme unterziehen musste. Den Führerschein der Frau stellten die Beamten sicher. Der Pkw, an dem ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Kassel: Die Polizei-NewsGetränkemarkt in Vellmar überfallen: Verdächtiger identifiziert und festgenommen, 16-Jähriger auch wegen Tankstellenraubs verdächtig

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Vellmar (Landkreis Kassel): Nachdem es bereits am 8. Dezember 2023 zu einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Vellmar gekommen war, bei dem ein 18-jähriger Tatverdächtiger in Fuldatal festgenommen werden konnte und nun in Untersuchungshaft sitzt, ereignete sich am gestrigen Dienstagmorgen ein weiterer Raub auf das Geschäft in Frommershausen durch einen anderen Täter. Wie die Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte ein zunächst Unbekannter gegen 9:45 Uhr in dem Geschäft ein Messer gezückt und von einem Mitarbeiter die Herausgabe von Geld aus der Kasse gefordert. Dieser kam der Forderung jedoch nicht nach und lief in den angrenzenden Lebensmittelmarkt, um seine Kollegen zu informieren und den Notruf abzusetzen. Der Räuber rannte ebenfalls aus dem Getränkemarkt und ergriff ohne Beute die Flucht.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifen führte ein Zeugenhinweis schließlich auf die Spur des mutmaßlichen Täters, der bei seiner Flucht gesehen und erkannt worden war. Nach Sachvortrag der Ermittler des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 16-jährigen Verdächtigen in Vellmar. Dieser konnte bereits rund drei Stunden nach der Tat mit Unterstützung von Spezialkräften vollstreckt und der Jugendliche in der Wohnung festgenommen werden. Auch das genutzte Messer und die Tatkleidung fanden die Polizisten bei der Durchsuchung.

16-Jähriger auch wegen Tankstellenraubs in Vellmar verdächtig

Darüber hinaus geriet der 16-jährige Tatverdächtige nach der Festnahme aufgrund von Indizien in den Verdacht, auch den Raubüberfall auf eine Tankstelle in Vellmar am 22. November 2023 begangen zu haben. Bei der Tat in der Kasseler Straße hatte ein zunächst unbekannter Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld erbeutet. Der zu Fuß geflüchtete Räuber konnte bei den umfangreichen Ermittlungen der Kasseler Kripo zunächst nicht identifiziert werden. Nun muss sich der 16-Jährige, der am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt wird, auch wegen dieser Tat verantworten.

Folgemeldung zum Raubüberfall auf Tankstelle in Ihringshausen: Polizei bittet weiterhin um Hinweise auf zwei Täter

Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel): Nachdem zwei bislang unbekannte Männer am gestrigen Dienstagabend eine Tankstelle im Fuldataler Ortsteil Ihringshausen überfielen, fahndet die Polizei weiterhin nach den beiden unbekannten Tätern und bittet um Hinweise.

Zu den beiden Räubern liegt inzwischen eine genauere Beschreibung vor:

1.) Männlich, ca. 25 Jahre alt, etwa 160 cm groß, schlank, braune Augen, leicht bräunlicher Teint, sprach Deutsch mit leichtem ausländischen Akzent, dunkle Maskierung, komplett schwarz gekleidet; führte Machete mit

2.) Männlich, ca. 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, sprach Deutsch mit leichtem ausländischen Akzent, dunkle Kleidung, schwarze Schuhe, weiße FFP2-Maske

Die beiden Täter hatten die Tankstelle in der Veckerhagener Straße, Höhe Pfingstweg, gestern um 21:56 Uhr überfallen. Unter Vorhalt einer Machete forderten die Unbekannten eine Angestellte zur Herausgabe des Bargelds auf. Die Täter erbeuteten bei dem Überfall Bargeld und Zigaretten und flüchteten anschließend aus dem Tankstellengebäude in Richtung der Rückseite des Grundstücks. Die Angestellte und ein Kunde, der sich zur Tatzeit in der Tankstelle befand, blieben zumindest körperlich unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Raubüberfall werden nun beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Raubüberfall auf Tankstelle in Fuldatal-Ihringshausen

Am 19.12.2023, gegen 21:56 Uhr, wurde die Tankstelle in der Veckerhagener Straße, in Fuldatal-Ihringshausen, durch zwei maskierte Männer überfallen. Einer der Männer war mit einer Machete bewaffnet. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe von ca. 1000 EUR. Die Beute wurde in einer schwarzen Sporttasche verstaut. Die beiden Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Ein Täter, 20-30 Jahre, 180 cm groß, normale Statur, verlor auf der Flucht einen Schuh. Bei dem Schuh handelt es sich um einen weißen Sneaker mit grüner Fersenkappe. Der zweite Täter war ca. 165 cm groß und dunkel gekleidet. Die Täter sind nach wie vor flüchtig. Wer Hinweise auf die flüchtigen Täter geben kann, wird gebeten sich beim der Polizei Kassel (Tel.: 0561 910 3320) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.