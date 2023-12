Wiesbaden: Die Polizei-News

Raub in Wohnung – hochwertige Uhren entwendet, Wiesbaden,

Adelheidstraße, Mittwoch, 20.12.2023, 08:38 Uhr

(he)Heute Morgen kam es in der Adelheidstraße in Wiesbaden zu einem schweren

Raub, bei dem die Täter mehrere hochwertige Uhren aus einer Wohnung erbeuteten.

Den ersten Ermittlungen zufolge klingelten zwei Männer gegen 08:40 Uhr an der

Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses. Nachdem der 58-jährige Bewohner geöffnet

hatte, wurden er und seine Reinigungskraft mit Pfefferspray besprüht und

gefesselt. Nun verlangten die eine Schusswaffe mitführenden Täter die Herausgabe

mehrerer in einem Tresor aufbewahrter Uhren, um anschließend mit dem Diebesgut

zu flüchten. Die zwei Täter in der Wohnung werden als 20-30 Jahre alt und circa

1,70 Meter groß beschrieben. Sie sollen mit dunklen „Outdoor-Hosen“ bekleidet

gewesen sein. Einer habe nach Auskunft des Geschädigten eine „Schutzweste“, der

andere eine gelbe Warnweste getragen. Mutmaßlich flüchteten die Täter in einem

dunklen BMW vom Tatort. Dieser wurde von einem dritten Mann, ebenfalls 20-30

Jahre alt, mit dunklen, etwas längeren Haaren und einem dunklen Bart gefahren.

Die drei Täter werden als „südländisch aussehend“ beschrieben. Zur

Spurensicherung und Sachverhaltsaufnahme waren Spezialisten der Wiesbadener

Kriminalpolizei vor Ort. Bezüglich des Fluchtfahrzeuges wurden umfangreiche

Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Diese verliefen bis dato ergebnislos. Hinweise

zu dem Sachverhalt nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Ladendieb verletzt Mitarbeiter und flüchtet unerkannt, Wiesbaden,

Bahnhofstraße, Lili, Dienstag, 19.12.2023, 15:05 Uhr

(jn)Am Dienstagnachmittag ist in der Innenstadt ein Ladendetektiv von einem

flüchtenden Ladendieb verletzt worden. Um kurz nach 15:05 Uhr war der 40 bis 50

Jahre alte, etwa 1,60 bis 1,70 Meter große Mann dem Mitarbeiter im „Lili“

aufgefallen, da sich dieser mehrere Süßigkeiten in die Tasche gesteckt und ohne

zu bezahlen den Kassenbereich verlassen hatte. Der 38-jährige Mitarbeiter

verfolgte den Dieb und sprach ihn am Bahnhofsplatz an. Daraufhin zog dieser ein

Pfefferspray hervor, besprühte den Geschädigten hiermit und flüchtete in

Richtung der Bahnhofstraße. Der 38-Jährige musste anschließend in einem

Krankenhaus behandelt werden. Er beschrieb den Täter als afghanisch aussehend

und schwarz bekleidet. Zudem soll er eine graue Basecap sowie einen Rucksack

getragen haben und eine gelbe Tüte mit sich geführt haben.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611

/ 345 – 2140.

Einbrecher nehmen Katze mit,

Wiesbaden, Kastel, Castellumstraße, Dienstag, 19.12.2023, 08:30 Uhr bis 17:05

Uhr

(jn)In Kastel ist am Dienstag eine Katze bei einem Wohnungseinbruch gestohlen

worden. Zwischen 08:30 Uhr und 17:05 Uhr hebelten ein oder mehrere bislang

unbekannte Täter die Wohnungstür in der Castellumstraße auf und entwendeten die

Katze sowie die dazugehörige Transportbox. Bei dem Vierbeiner handelt es sich um

eine „Britisch Kurzhaar“. Hinweise auf die Täter gibt es bis dato nicht.

Zeuginnen oder Zeugen, die am Dienstag eine Person mit einer entsprechenden

Transportbox gesehen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in

Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 – 0.

Radfahrer bei Unfall verletzt,

Wiesbaden, Biebrich, Biebricher Allee, Theodor-Heuss-Ring, Dienstag, 19.12.2023,

19:35 Uhr

(jn)Am Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer und

ein Autofahrer beteiligt waren. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr ein

22-jähriger Fahrer eines Ford Mustang um 19:35 Uhr die Biebricher Allee in

Fahrtrichtung Biebrich und bog nach links auf den Theodor-Heuss-Ring ein.

Hierbei übersah der 22-Jährige einen entgegenkommenden 41-jährigen

Fahrradfahrer, der auf dem Fahrradweg unterwegs war. In der Folge kollidierten

die beiden im Kreuzungsbereich, wobei der Radler stürzte und sich leichtere

Verletzungen zuzog. Er wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus verbracht. An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa

2.000 Euro. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Vorfahrt missachtet – Autofahrer verletzt, 25.000 Euro Schaden, Wiesbaden,

Klarenthal, Carl-von-Ossietzky-Straße, Dienstag, 19.12.2023, 19:35 Uhr

(jn)Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Klarenthal ist ein 21-jähriger

Autofahrer verletzt worden, beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt

werden. Um 19:35 Uhr beabsichtigte der 42-jährige Fahrer eines Mercedes

Sprinters von einem Parkplatz auf die Carl-von-Ossietzky-Straße zu fahren.

Hierbei übersah der Mann den von links kommenden Renault eines 21-Jährigen, der

in Richtung der Carl-von-Linde-Straße unterwegs war. Infolge des Aufpralles der

beiden Fahrzeuge verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Auto und fuhr

gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel. Er musste zwecks weiterer

Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Darüber hinaus entstand ein

Gesamtschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Nachtrag vom 19.12.23

Kleinkind aus misslicher Situation befreit

Am 18.12.23 misslang der Versuch eines fünfjährigen Mädchens nach dem Baden dem abfließenden Wasser der Badewanne auf den Grund zugehen derart, dass es mit zwei Fingern im Abflussgitter stecken blieb. Versuche der Mutter das Kind zu befreien, führten zu keinem Erfolg.

Daraufhin wurde die Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden alarmiert. Diese entsendete ein Löschfahrzeug mit sechs Mann Besatzung sowie einen Rettungswagen in das Hochhaus in Wiesbaden-Klarenthal. Nachdem das Mädchen mit einem mitgebrachten Teddybär halbwegs beruhigt werden konnte, schritten die Feuerwehrleute zur Tat. Leider gestaltete sich die Rettungsaktion schwieriger als erhofft.

Um das Mädchen aus der Badewanne zu befreien, musste durch eine kleine Revisionsöffnung an der Unterseite der Badewanne das Abflussrohr mit einem Seitenschneider mühsam abgetrennt werden. Danach konnten die weiteren Befreiungsversuche in das Wohnzimmer verlegt werden. Das Metallgitter des Abflusses, in dem die zwei kleinen Finger steckten, war jedoch widerspenstiger als erwartet. Nachdem mit Seitenschneider, Bolzenschneider und Säge die Gefahr für das Kind und die Finger immer größer wurden, wurde die Kleine in Begleitung ihrer Mutter kurzerhand durch den Rettungswagen in die Dr. Horst Schmitt-Klinik gefahren.

Hier wurde das Kind von einem Ärzteteam in Vollnarkose versetzt. Erst jetzt war man in der Lage mit einem Seitenschneider das Sieb endgültig zu zerschneiden und die Finger bzw. das Mädchen aus der misslichen Lage zu befreien. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach drei Stunden glücklich beendet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

In Geschäftszimmer von Altenwohnheim eingebrochen,

Idstein, Stettiner Straße, Dienstag, 19.12.2023, 18:15 Uhr bis Mittwoch,

20.12.2023, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben Einbrecher ein Idsteiner Altenwohnheim

heimgesucht. Im Zeitraum von Dienstag, 18:15 Uhr bis Mittwoch, 07:00 Uhr suchten

die Täter das Gelände der Einrichtung in der Stettiner Straße auf und machten

sich zielgerichtet an dem Fenster zum Geschäftszimmer zu schaffen. Nachdem es

ihnen gelungen war dieses aufzuhebeln, betraten sie den Raum und entwendeten

mehrere Kassen samt Bargeld. Im Anschluss suchten sie unbemerkt das Weite.

Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise in der Sache unter der Rufnummer

(06126) 9394-0.

Falsche Polizisten und Bankmitarbeiter melden sich, Eltville / Niedernhausen,

Dienstag, 19.12.2023, 16:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen versuchten Betrüger auf unterschiedlichsten Wegen

Bürgerinnen und Bürger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis um ihr Erspartes zu

bringen, einmal leider mit Erfolg. In einem Fall gaben sich die Täter einer Dame

aus Eltville gegenüber am Hörer als Polizeibeamte aus. Mit ihrer professionellen

sowie schauspielerisch geschulten Gesprächsführung versuchten sie die

Angerufenen zu überzeugen, dass ihre vermeintliche Tochter einen schweren

Autounfall verursacht habe und nun festgenommen sei. Mit Hilfe einer Kaution in

fünfstelliger Höhe könne die Haft abgewendet werden. Die Eltvillerin zeigte

alles andere als geschockt, legte auf und informierten die Polizei.

Ein Mann aus Niedernhausen hatte weniger Glück. Er wurde von angeblichen

Mitarbeitern seiner Hausbank kontaktiert und aufgefordert, aufgrund von

technischen Problemen, auf Anleitung der „Mitarbeiter“ mehrere Transaktionen

durchzuführen. Im Glauben daran, mit einem echten Angestellten seiner Bank zu

kommunizieren, kam er den Anweisungen nach und musste einige Tage später

feststellen, dass rund 12.000 Euro von seinem Konto fehlten.

Die Polizei appelliert erneut an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen

äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben

überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber

hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei der Polizei, den

tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet

die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeistationen zu

melden.

Fahrerin bei Auffahrunfall verletzt,

B 260, Bad Schwalbach/Heidenrod, Dienstag, 19.12.2023, 16:35 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurde eine junge Autofahrerin bei einem Zusammenstoß

auf der B 260 verletzt. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge, befuhren um 16:35

Uhr eine 19-jährige Nissan-Fahrerin sowie eine 21-Jährige in einem Opel in

dieser Reihenfolge die Bundesstraße von Bad Schwalbach in Richtung Heidenrod.

Aus bislang unbekannten Gründen fuhr die Ältere der Jüngeren hinten auf. Die

Vorausfahrende verletzte sich beim Unfall leicht und musste vor Ort ambulant

behandelt werden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

Beschädigtes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht, Taunusstein-Hahn,

Kleiststraße, Montag, 18.12.2023, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Nachdem sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall vor einem Drogeriemarkt in

Taunusstein-Hahn zugetragen hat, sucht die Polizei nun das beschädigt Fahrzeug.

Am Montag wandte sich eine 82-Jährige an die Polizei, da sie am Mittag zwischen

11:00 Uhr und 12:00 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, diesen aber erst später

entdeckt habe. Im besagten Zeitraum sei sie mit ihrem grauen Opel Astra auf dem

Parkplatz der Drogerie in der Kleiststraße beim Einparken mit einem blauen Pkw

zusammengestoßen. Den eigenen Schaden stellte sie erst einige Zeit später fest.

Die Polizei in Bad Schwalbach bittet nun den Autofahrer oder die Autofahrerin,

die mit einem blauen Fahrzeug zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Parkplatz

der Drogerie geparkt haben und einen frischen Unfallschaden haben, sich unter

der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.