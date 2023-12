Bergstrasse

Bensheim: Rauschgiftermittler finden Drogen bei Durchsuchung

Bensheim (ots) – Weil ein 21-Jähriger im Verdacht steht, mit Drogen zu handeln

und diese mittels Postsendungen verschickt haben soll, haben Beamte der

Polizeidirektion Bergstraße am Dienstag (19.12.) die Wohn- und Büroräume des

Mannes durchsucht. Mit einem Beschluss, der von der Staatsanwaltschaft Darmstadt

beim zuständigen Gericht erwirkt wurde, suchten die Drogenfahnder des

Heppenheimer Kommissariats 34 mit Unterstützung weiterer Kräfte nach der

illegalen Ware und wurden fündig. Nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens

zwei Kilogramm Cannabisprodukte, eine erhebliche Anzahl von bereits

versandfertigen Tütchen mit Cannabis sowie eine größere Anzahl LSD in

Pillenform, in kleinen Fläschen und auf sogenannten „Blotter“, einer Art

Löschpapier, wurden von den Beamten beschlagnahmt.

Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf

freien Fuß gesetzt. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen

illegalen Handels mit Betäubungsmitteln zu verantworten haben.

Bensheim: Buden von Weihnachtsmarkt aufgebrochen/Wer hat etwas bemerkt?

Bensheim (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (20.12.) hatten es Kriminelle

offenbar auf zwei Verkaufsstände des Weihnachtsmarktes in der Hauptstraße

abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter gewaltsam in die

Buden und ließen daraus unter anderem alkoholische Getränke, Tassen und

Geschenkartikel mitgehen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 1000 Euro

belaufen.

Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise nimmt das

Kommissariat 41 in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen

Darmstadt

Darmstadt: Spielwarenladen im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Dieburg

Gross-Gerau

Raunheim: Kriminelle brechen bei Autohändler ein

Raunheim (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Mittwoch (20.12.) auf die Räume eines Autohändlers in der Robert-Koch-Straße abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Firmengebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten es die Einbrecher auf einen Tresor samt Geld und weiteren Gegenständen abgesehen. Sie flüchteten mit einem Transporter vom Tatort.

Die Ermittler wenden sich nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer hat zur angegebenen Tatzeit sowie rund um den Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Unter der Rufnummer 06142/6960 ist das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Groß-Gerau: Renitenter Ladendieb mit Messer

Groß-Gerau (ots)

Weil er mit Würstchen im Wert von rund 12 Euro ohne zu bezahlen einen Einkaufsmarkt in der Frankfurter Straße verlassen wollte, hielten Mitarbeiter des Marktes am Dienstagmittag (19.12.) einen 25 Jahre alten Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 25-Jährige führte ein Einhandmesser bei sich, welches ihm abgenommen werden konnte.

Die alarmierten Polizeibeamten schlug der Mann anschließend mehrfach gegen die Arme, versuchte diese zu beißen und beleidigte die Ordnungshüter in vulgärer Weise. Der 25-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich wegen des Verdachts auf Alkoholeinfluss einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Rüsselsheim: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Kriminalpolizei in Rüsselsheim die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Am Dienstagabend (19.12.), gegen 20.30 Uhr, wurde bemerkt, dass sich Kriminelle über ein aufgebrochenes Fenster Zutritt in das Gebäude in der Tannenstraße verschafften. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten sie Geld und eine Uhr und suchten anschließend mit ihrer Beute unerkannt das Weite.

Wer hat verdächtige Personen bemerkt? Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Supermarktparkplatz Gustavsburg.

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Donnerstag (14.12.2023) kam es auf einem Parkplatz eines Supermarkes in der Darmstädter Landstraße 66, 65462 Ginsheim-Gustavsburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Das dort zwischen 19:00 Uhr und 19:05 Uhr abgestellte Fahrzeug wies nach Inaugenscheinnahme eine Delle am vorderen linken Kotflügen auf. Es wurde mutmaßlich durch ein rangierendes Fahrzeug beschädigt. Der/Die Verursacher/in entfernte sich nach verursachtem Sachschaden, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf circa 1000 Euro. Die Polizei in Bischofsheim erbittet Zeugen-Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und zu dem/der flüchtigen Fahrzeugführer/in unter Tel.:06144/9666-0