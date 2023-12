Brand eines Wohnwagens

Lambsheim (ots) – Am 19.12.2023 gegen 21.15 Uhr wurde mitgeteilt, dass es in einer Kleingartenanlage in der Verlängerung der Bahnhofstraße brennen würde. Vor Ort konnte durch die eingesetzte Streife festgestellt werden, dass ein dort abgestellter Wohnwagen brannte. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. An dem Wohnwagen entstand Totalschaden.

Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt, derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Baucontainer

Schifferstadt (ots) – Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum vom 15.12. – 19.12.2023 gewaltsam Zugang in Werkzeugcontainer, die auf einer Großbaustelle im Bereich der Iggelheimer Straße, am dortigen „Rettichfestplatz“ abgestellt sind. Vermutlich mit einem Winkelschleifer wurden in insgesamt drei Containern so große Löcher geschnitten, dass ein Einstieg in die Container möglich war. Augenscheinlich wurde jedoch nichts aus den Containern entwendet.

Der Gesamtschaden, der durch das Einschneiden der Löcher verursacht wurde, liegt bei ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per

E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Verkehrsunfall im Boligweg

Dudenhofen (ots) – Am Dienstag befuhr ein 85-jähriger PKW-Fahrer den Boligweg in Richtung Dorfmitte. Eine 30-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Kettelerstraße in Richtung Tankstelle und war durch die an der Kreuzung Boligweg/Kettelerstraße geltende Grundregel „Rechts vor Links“ gegenüber dem 85-Jährigen bevorrechtigt.

Der 85-Jährige missachtete die Vorfahrt der 30-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kam. Der 85-Jährige sah die Schuld bei der 30-Jährigen und warf ihr vor, zu schnell gewesen zu sein. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 3.500 Euro