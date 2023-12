Abgelenkte Fahrzeugführer

Edenkoben (ots) – Sieben Autofahrer wurden Dienstag 19.12.2023 zur Kasse gebeten, weil sie während der Fahrt mit ihrem Smartphone telefonierten. Sie erhalten in Kürze einen Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

Die Polizei appelliert: Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück – wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes.

Fluchtversuch nach Btm-Konsum

Maikammer (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023 gegen 00.20 Uhr, versuchte ein 44 Jahre alter Mann aus Rohrbach sich in der Alsterweiler Straße einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Beim Erkennen des Streifenwagens beschleunigte er sein Fahrzeug und wollte über einen Wirtschaftsweg flüchten. Hierbei wurden teils Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h erreicht.

Nachdem der Autofahrer angehalten und kontrolliert werden konnte, versuchte er zudem, fußläufig zu flüchten. Er konnte von den beiden Beamten eingeholt und festgenommen werden. Schnell war klar, warum der Fahrer sich der Kontrolle entziehen wollte: Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und führte zudem Amphetamine und Cannabis mit sich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Baucontainer aufgebrochen

Kleinfischlingen (ots) – Unbekannte haben einen Baucontainer in der Straße „Im schönen Wingert“ aufgebrochen und Baumaschinen im Wert von 3.000 Euro entwendet. Die Tatzeit war vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag 18.12.2023, 16.30 Uhr bis 19.12.2023, 06.30 Uhr. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Kaminbrand

Burrweiler (ots) – Wegen einem Kaminbrand in der Hauptstraße musste gestern (19.12.2023, 14.10 Uhr) die Polizei und Feuerwehr ausrücken. Die 82-jährige Hausbewohnerin konnte unverletzt ihr Anwesen zuvor verlassen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Sachschaden am Gebäude verhindert werden.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Herxheim (ots) – Vermutlich in der Nacht von Montag 18.12.23, auf Dienstag 19.12.23, hebelten bislang unbekannte Täter das Münzfach eines Zigarettenautomaten im Südring in Herxheim auf und entwendeten dieses. Der hierbei entstandene Sachschaden dürfte vermutlich im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Autoscheibe eingeschlagen

Herxheim (ots) – Im Zeitraum von Sonntag 17.12.23 bis Dienstag 19.12.23, wurde an einem weiteren Fahrzeug im Ortsbereich von Herxheim, diesmal in der Pirminusstraße, die hintere Seitenscheibe der Beifahrerseite durch einen unbekannten Täter eingeschlagen. Neben im Fahrzeug befindliche Zigaretten wurde hierbei auch ein kleiner Geldbetrag aus der Mittelkonsole des Fahrzeuges entwendet. Insgesamt entstand hierbei ein Sachschaden von etwa 700 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Versuchter Wohnungseinbruch

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Am Dienstag 19.12.23, wurde im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 14:00 Uhr versucht in der Adam-Lattrell-Straße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Bislang unbekannte Täter versuchten im rückwärtigen Bereich des Anwesens ein Fenster aufzuhebeln, was aber nicht gelang.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.