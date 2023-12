Einbruch in Antiquitätenhandel

Mainz-Altstadt (ots) – In der Nacht von Dienstag dem 19.12. auf Mittwoch den 20.12. kam es zu einem Einbruch in einen Antiquitätenhandel in der Rheinstraße in Mainz. Die bislang unbekannten Täter schlugen dort zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr die Schaufensterscheibe ein und durchsuchten daraufhin den Laden. Dort entwendeten sie mehrere hochwertige Schmuckstücke.

Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da das Einschlagen der Scheibe erheblichen Krach verursacht haben muss, werden Zeugen gesucht die Hinweise zu Tat oder Täter geben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kreis Mainz-Bingen

Hilflose Person im Rhein

Bingen (ots) – Am 20.12.2023 um 06 Uhr, kam es im Bereich Rheinufer in Bingen zu einem Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr anlässlich einer im Rhein gesichteten männlichen Person. Gegen 06:00 Uhr wird durch eine Passantin über Notruf eine männliche Person, die sich in hilfloser Lage befindet gemeldet. Diese befindet sich zum Zeitpunkt des Anrufs in Höhe der Rheinpromenade/Palais im Rhein in Bingen.

Die Person kann sich zu dieser Zeit noch selbstständig an einem Anleger festhalten. Es gelingt jedoch nicht, die Person rechtzeitig zu sichern, sodass diese durch die Strömung weiter flussabwärts getragen wird und der Sichtkontakt gänzlich abbricht. Zwecks Rettung der Person werden umfassende Maßnahmen unter Einbindung von Rettungsbooten, eines Hubschraubers und einer Drohne, u.a. eingeleitet.

Bis zum Nachmittag dauerten die Suchmaßnahmen an, jedoch ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Identifizierung des Mannes und der näheren Umstände, dauern an.

Blitzgerät entwendet

Oppenheim (ots) – Im Bereich des Ortseinganges Oppenheim, in Höhe des Friedhofes befand sich am Straßenrand ein im Boden einbetoniertes Geschwindigkeitsmessgerät, das den Verkehr aus Richtung Dexheim kommend überwachte.

In der Zeit von Freitag, 08.12.23, ca. 11:30 Uhr bis zum Vormittag des 11.12.2023 wurde dieses Messgerät mitsamt dem einbetonierten Sockel von unbekannten Tätern entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Die Polizei Oppenheim bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter der Tel.-Nr. 06133-9330.

Geldautomatensprengung – verfolgtes Fahrzeug – lose Geldscheine

Essenheim (ots) – Nach der Sprengung des Geldautomaten kam es wenige Minuten nach der Tat, zur Verfolgung eines dunklen PKW auf der Autobahn A 60 in Richtung Bingen. Der mutmaßlich unbeleuchtet geführte PKW wurde mit unverantwortlich hoher Geschwindigkeit geführt.

Zur Vermeidung von Gefährdungen unbeteiligter Verkehrsteilnehmer und aufgrund nicht mehr zu verantwortender Geschwindigkeitsbereiche wurde dem Fahrzeug im Bereich des Autobahndreiecks Mainz nicht mehr eng gefolgt und mangels Beleuchtung aus den Augen verloren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnten die Täter über die A643 in Richtung Hessen weiter geflüchtet sein. Zur Fahndung unterstützten alle benachbarten Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz und Hessen mit Einsatzkräften und bestreiften insbesondere die Autobahnen.

Durch die Sprengung wurden offensichtlich Geldkassetten zerstört, so dass am Tatort zahlreiche, lose Geldscheine herumlagen. Ob es sich dabei um den vollständigen Betrag handelt oder wieviel Geld die Täter erbeutet haben ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Mainz bittet weiterhin Zeugen, die Hinweise zu dem genannten Fall geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Unter Drogeneinfluss in Schlangenlinien über die Autobahn

A 61/Bingen (ots) – Einen auf der A 61 auffällig fahrenden PKW, der in Schlangenlinien und mit wechselnden Geschwindigkeiten fahren würde, meldeten besorgte Verkehrsteilnehmer am 19.12.2023 gegen 23:40 Uhr der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte

den PKW auch aufnehmen und bei Bingen zur Kontrolle von der Autobahn ziehen.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten bei dem 31-jährigen Fahrer des Autos deutliche Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Ein Vortest verlief positiv. Letztendlich räumte der Mann ein, dass er Drogen konsumiert und auch Drogen im Auto habe. Bei der Durchsuchung des PKW fanden die Beamten mehrere kleinere Tütchen mit kleineren Mengen verschiedener Drogen. Diese wurden sichergestellt.

Der 31-Jährige musste zur Blutprobe mit zur Dienststelle. Ihm drohen nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs mit Entzug der Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Tödlicher Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Heidesheim (ots) – Am 19.12.2023 gegen 20:16 Uhr, kommt es auf der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt, an der Anschlussstelle Mainz-Finthen zu einem Verkehrsunfall mit einem Alleinbeteiligten 57-Jährigen Autofahrer. Dieser befährt gemeinsam seiner Ehefrau die BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt, als er kurz vor der Anschlussstelle Mainz-Finthen einen medizinischen Notfall erleidet.

Der PKW kommt daraufhin leicht nach links von der Fahrbahn ab und streift die Mittelschutzplanke. Die Ehefrau des 57-Jährigen ergreift hierauf das Lenkrad und steuert den PKW an der Anschlussstelle Mainz-Finthen von der Autobahn herunter, wo der PKW schließlich am Ende der Kurve zum Stehen kommt und touchiert hierbei nochmals die rechte Schutzplanke.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, verstirbt der 57-Jährige auf dem Weg ins Krankenhaus.

Die Anschlussstelle Mainz-Finthen musste im Rahmen der Unfallaufnahme für ca eine Stunde voll gesperrt werden. Es sind zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort.