Grundstücksmauer beschädigt – Verkehrsunfallflucht geklärt

Seesbach (ots) – Ursprungsmeldung: In der Nacht von Samstag 09.12.2023 auf Sonntag den 10.12.2023 kam es in der Ortslage Seesbach in der Felsenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich im vorbei fahren mit dem PKW die Mauer eines Privatgrundstückes und flüchtete im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Dort blieben Fahrzeugteile, die möglicherweise Rückschlüsse auf den Verursacher zulassen, zurück, die durch die Polizei Kirn sichergestellt und nun ausgewertet werden. An der Grundstücksmauer entstand Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben oder Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

Nachtrag 20.12.2023: Durch umfangreiche Ermittlungen, unter Anderem der Auswertung der sichergestellten Fahrzeugteile, welche an der Unfallörtlichkeit aufgefunden und sichergestellt werden konnten, konnte durch die Polizei Kirn ein 25-jähriger PKW-Fahrer eindeutig als Unfallverursacher festgestellt und identifiziert werden. Im Rahmen der Ermittlungen wurden eine Vielzahl von Fahrzeugen im hiesigen Dienstbezirk überprüft und durch Polizeibeamte in Augenschein genommen.

Frau auf REWE-Parkplatz angefahren – PKW flüchtig

Kirn, Kallenfelser Straße (ots) – Am Vormittag des 20.12.2023 ereignete sich auf dem REWE-Parkplatz in der Kallenfelser Straße in Kirn eine Verkehrsunfallflucht bei der eine Frau leichtverletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die geschädigte Frau mit ihrem Kinderwagen gegen 10:00 Uhr fußläufig auf dem Supermarkt-Parkplatz, als sich ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit von hinten näherte.

Im Vorbeifahren touchierte das Fahrzeug die Frau an der rechten Hüfte, sodass diese leicht verletzt wurde. Glücklichen Umständen zufolge blieb das im Kinderwagen befindliche Kind unverletzt. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich nach dem Zusammenstoß mit quietschenden Reifen in Richtung Dominikstraße von dem Parkplatz. Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben und Angaben zu dem unfallverursachenden Fahrzeug und/oder dem/der Fahrzeugführer/in machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Rüdesheim, L236 (ots) – Am Mittwoch 20.12.2023 befuhr ein LKW gegen 07:45 Uhr die L236 aus Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Traisen. Ihm kam in einer Linkskurve ein Bus entgegen. Dieser Bus, zu dem derzeit nichts Näheres bekannt ist, fuhr derart weit links, dass es zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam, infolge derer der Seitenspiegel des LKWs beschädigt wurde. Die busfahrende Person fuhr unbeirrt sowie unerkannt weiter und entfernte sich dadurch unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Bad Kreuznach sucht nach potenziellen Zeugen, wie z.B. weitere Verkehrsteilnehmende oder Busfahrgäste, die diesen Unfall beobachtet haben könnten und bittet diese, sich zu melden.