Mann überquert unbefugt die Gleise

Mannheim-Hbf (ots) – Dienstag 19.12.2023 hat ein 50-Jähriger am Hauptbahnhof die Gleise unbefugt überquert. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Gegen 07:40 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG den Mann beim unbefugten Überqueren der Gleise 7/8. Eine Streife der Bundespolizei traf den 50-Jährigen wenig später im RE 60 an. Zur Sachverhaltsklärung wurde die Person aus dem Zug verbracht. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthalts in den Gleisen.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gleise an nicht dafür vorgesehenen Stellen zu überqueren. Um von einem zum anderen Bahnsteig zu gelangen, gibt es Treppen und/oder Fahrstühle. Die Abkürzung des Weges über die Gleise endet häufig eher in der Kürzung der eigenen Lebenszeit. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Mehrere Tausend Euro bei Einbruch entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Montag 09 Uhr und Dienstag 17:30 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in dein Ladengeschäft in der Alten Frankfurter Straße im Stadtteil Waldhof. Auf bisher unbekannter Weise gelangten die Unbekannten in das Innere des Geschäfts und öffneten dort gewaltsam einen Tresor.

Hieraus entwendeten die Täter Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich sowie diverse Zahlungskarten. Anschließend ergriffen die Unbekannten die Flucht. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Nach versuchtem Raub an einer 70-Jährigen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bereits am Dienstag, den 05.12.2023, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 17:50 Uhr, wurde eine 70-Jährige von womöglich drei bisher unbekannten männlichen Tätern in der Tullastraße von hinten mit einem ebenso unbekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Durch den Schlag stürzte die Frau zu Boden. Die Unbekannten versuchten daraufhin die Handtaschen der Frau zu entwenden. Als

dies jedoch misslang, ergriffen die Täter die Flucht in unbekannte Richtung.

Kurze Zeit später wurden zwei Zeuginnen auf die am Boden liegende 70-Jährige aufmerksam und eilten ihr zur Hilfe. Sie begleiteten die Seniorin an ihre Wohnanschrift und entfernten sich anschließend. Da die 70-Jährige derart unter Schock stand, erstatte sie erst einige Tage später Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die beiden bisher unbekannten, zur Hilfe eilenden Zeuginnen sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

45.000 Euro Schaden bei Unfall

Mannheim (ots) – Am Dienstag um kurz vor 22 Uhr entstand bei einem Unfall in der Speyerer Straße ein Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro. Ein 22-jähriger Opel-Fahrer wollte vom Pfalzplatz auf die Speyerer Straße auffahren und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten Audi-Fahrer, welcher auf der Speyerer Straße in Richtung Schwarzwaldstraße unterwegs war.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren jedoch so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.