Illegale Reifenhalde entfernt (Foto)

Die Stadt hat heute am Parkplatz Eselsbachtal an der K9 Richtung Gersweilerhof eine illegale Reifenablagerung entfernen und entsorgen lassen. Dabei wurden ca. 130 Altreifen gezählt. Entfernung und Entsorgung erfolgten durch das Arbeits-u. Sozialpädagogische Zentrum Kaiserslautern sowie über die ZAK. Aufmerksam gemacht wurde die Stadt durch das Forstamt Kaiserslautern.

Die Stadt bittet um Hinweise zu den Verursachern, entweder unter der Umwelthotline (0631/365-4444 oder 0631/ 365-4824) oder beim Vollzugsdienst (0631/365-2717).

„Raser“ auf BAB 6 gestellt

BAB 6, Kaiserslautern (ots) – Provida-Spezialisten der zentralen Verkehrsdienste überwachten heute den Verkehr auf der BAB 6. Das mit Mess- und Videotechnik ausgerüstete Zivilfahrzeug befand sich gegen 10:20h in Höhe des AD Kaiserslautern in Fahrtrichtung Mannheim, als ein VW Transporter mit seiner Fahrweise auffiel. Zunächst überschritt er im 130er-Bereich die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 31 km/h.

Danach fuhr er in die Baustelle zw. KL-Ost und Enkenbach ein und durchfuhr den Baustellenabschnitt deutlich zu schnell. Eine weitere Messung ergab hier eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 151 km/h (!) bei erlaubten 80 km/h. Nach der Baustelle überholte das Zivilfahrzeug den „Raser“ und gab ihm entsprechende Anhaltezeichen zwecks Verkehrskontrolle.

Über die Heckkamera konnten die Beamten nun beobachten wie der Fahrer sein Handy in die Hand nahm und von dem Zivilfahrzeug Fotos bzw. eine Aufnahme fertigte noch bevor die Kontrollstelle erreicht wurde.

Die beiden Geschwindigkeitsverstöße sowie die verbotswidrige Nutzung des Mobiltelefons wurden entsprechend geahndet. Von dem Fahrer wurde noch vor Ort eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich einbehalten. Zudem erwartet ihn ein 2 monatiges Fahrverbot./zvd

Mit gefälschtem gestohlenen Führerschein unterwegs

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Besonders kreativ zeigte sich ein 55-Jähriger Mann bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag in Otterbach. Auf Nachfrage zeigte er einen Führerschein vor, welcher augenscheinlich gefälscht war.

Der Mann hatte im Sommer einen Führerschein entwendet und mit seinen eigenen Daten neu beklebt. Er selbst ist nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen Mann wurde eingeleitet. |cpe

Kaiserslautern

Airbags bei Verkehrsunfall ausgelöst

Kaiserslautern (ots) – Zu einem Vorfahrtsunfall kam es am Dienstagmorgen im Bereich des Opelkreisel in Kaiserslautern. Der 24-jährige Unfallverursacher aus Homburg übersah beim Einbiegen eine bevorrechtigte 27-jährige Frau aus Kaiserslautern. Durch den Aufprall wurden die Airbags im Fahrzeug des Unfallversursachers ausgelöst und beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die junge Frau klagte zudem über Kopfschmerzen und Übelkeit. Alle Unfallbeteiligten wurden durch einen Rettungswagen erstversorgt. |cpe

Wohnungsbrand in Hochhaus

Kaiserslautern (ots) – Am späten Nachmittag rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes in die Königsberger Straße aus. Dort wurde per Notruf Rauch aus einer Wohnung im 7.OG eines Wohnblocks gemeldet. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen in andere Wohnungen verhindern.

Da sich Rauchgase im gesamten Gebäude ausgebreitet hatten, mussten sämtliche Bewohner durch die Feuerwehr und die Polizei aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Sie kamen für die Zeit des Einsatzes im Foyer eines Nachbargebäudes unter, wo warme Getränke für sie bereitgestellt wurden. Nachdem das Gebäude durch die Feuerwehr durchlüftet worden war, konnten die Evakuierten zurück in ihre Wohnungen.

Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt, die Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern. Durch die Rauchgase wurden ein 71-jähriger und eine 85-jährige Bewohnerin sowie eine 32-jährige Besucherin leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.|pvd

Streifenwagen beschädigt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ein bisher noch unbekannter Täter machte sich in der Nacht von Montag (18. Dezember 2023) auf Dienstag (19. Dezember 2023) an einem Streifenwagen zu schaffen. Das Fahrzeug war zu Wartungsarbeiten bei einer Werkstatt in der Pariser Straße in Kaiserslautern abgestellt. Dort wurde in der Nacht die Windschutzscheibe mittels eines Steines beworfen und beschädigt. Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cpe

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kaiserslautern (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag auf der Landstraße 387 im Bereich der Galappmühle. Die 71-jährige Unfallverursacherin aus dem Donnersbergkreis missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt eines von rechts kommenden Linienbusses und stieß mit diesem zusammen.

Durch den Aufprall wurden insgesamt 3 Personen leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. |cpe

Unter Drogeneinfluss gefahren

Kaiserslautern (ots) – Nicht mehr fahrtüchtig war ein junger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern am frühen Dienstagnachmittag. Der 21-Jährige zeigte bei der Kontrolle durch die Polizei deutliche Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum.

Ein auf der Polizeidienststelle durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht, und verlief positiv auf den Konsum von Cannabisprodukten. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren. |cpe

Fahrradfahrer mit Betäubungsmitteln unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Besonders selbstsicher zeigte sich ein 45-Jähriger am Dienstagmittag bei einer Verkehrskontrolle in Kaiserslautern. Der Mann gab sich während der Kontrolle durch die Polizei sofort unkooperativ und prahlte mit seinem Können, verbotene Sachen vor der Polizei so gut zu verstecken, dass niemand bei ihm etwas finden würde.

Im Rahmen der Durchsuchung des Mannes konnten diverse Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. |cpe