Benimmregeln nicht befolgt

Wörth (ots) – Weil ein Gast in einer Spielhalle in Wörth am 18.12.23 gegen 14:45 Uhr nicht den Anweisungen des Personals Folge leistete, erhielt er Hausverbot. Der Gast sollte lediglich seinen Ausweis nochmals vorzeigen, nachdem er für eine kurze Pause die Spielhalle verlassen hatte und wieder zurückkehrte.

Da ihm dies missfiel und er mit dem Personal diskutierte, wurde ihm ein Hausverbot ausgesprochen. Auch der Aufforderung die Spielhalle zu verlassen, sah er nicht ein und blieb. Das Personal verständigte die Polizei, die den mittlerweile ungebetenen Gast nach draußen brachte. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch wurde aufgenommen.

Unfallflucht

Kandel (ots) – Am Dienstag 19.12.2023 gegen 15:15 Uhr stellte die Halterin eines weißen Ford Fiesta eine Beschädigung an der Beifahrertür ihres Fahrzeugs fest. Dieses hatte sie für kurze Zeit auf dem Parkplatz hinter der Sparkasse in Kandel geparkt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Wörth am Rhein unter 07271/9221-0 oder piwoerth@polizei.rlp.de.

Essen brennt an

Hagenbach (ots) – Ein vergessener Kochtopf auf dem Herd löste am 18.12.23 gegen 15:00h einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Hagenbach aus. Aufmerksame Nachbarn bemerkten eine starke Rauchentwicklung in einem Haus in der Drachenfelsstraße und wählten den Notruf. Die Feuerwehr konnte die Ursache des Rauches schnell finden und den Topf nach draußen bringen. Verletzte oder ein Gebäudeschaden gab es nicht.

Radfahrer nach Verkehrsunfall geflüchtet

Germersheim (ots) – Zum Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern kam es am Montagabend gegen 19 Uhr im Bereich der Einmündung Lilienstraße/Königstraße. Ursächlich war die Vorfahrtsmissachtung „rechts-vor-links“ an der besagten Einmündung. Die Polizei Germersheim sucht nun nach dem unbekannten Unfallverursacher.

Hierbei solle es sich um eine männliche dunkel gekleidete Person handeln, welche mit einem silbernen Rad unterwegs war und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Flüchtige war zuvor mit einem 16 -jährigen zusammen gestoßen, welcher in der Folge mit seinem Rad auf die Fahrbahn stürzte. Durch den Sturz zog sich der Jugendliche eine Platzwunde bzw. Schürfverletzungen zu. Er kam zu weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Hinweise zu dem Unfallhergang bzw. zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsüberwachung

Germersheim (ots) – Zwischen 08.30-10.30 Uhr überwachten Polizeibeamte der PI Germersheim am Montag den Verkehr in der Rheinbrückenstraße und stellten hierbei gleich mehrere Verkehrsverstöße fest. Fünf Fahrer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt und zehn Fahrzeuge mussten auf Grund technischer Mängel beanstandet werden.