Taschendiebstahl – Präventionshinweise

Schifferstadt/Mutterstadt (ots) – Am Montag 18.12.2023 zwischen 12:30-13 Uhr, wurde der Geldbeutel einer 74-Jährigen in einem Einkaufsmarkt in der Oggersheimer Straße in Mutterstadt entwendet. Zwischen 14:15-14:30 Uhr entwendeten Unbekannte den Geldbeutel einer 70-Jährigen in einem Einkaufsmarkt im Waldspitzweg Schifferstadt. Der Geldbeutel der 70-Jährigen wurde in einem Mülleimer in der Luitpoldstraße in Mutterstadt aufgefunden. Das Bargeld war entwendet.

Der Sachschaden von beiden Taten beträgt etwa 360 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt und tragen Sie Ihre Hand oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Taschen sollten auch stets geschlossen sein.

Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt werden.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Kontrollieren Sie in engen Zeitabständen, ob Ihre Wertgegenstände noch vorhanden sind.

Lassen Sie entwendete Bankkarten sofort unter der zentralen Sperrnummer 116 116 sperren.

Lebensgefährte greift Partnerin an

Neuhofen (ots) – Am Montag gegen 22:10 Uhr, wurde eine 32-Jährige vor einem Mehrparteienhaus durch ihren 32-jährigen Partner körperlich angegangen. Der 32-Jährige nahm seiner Partnerin ein Mobiltelefon sowie einen Schlüsselbund mit Gewalt weg und flüchtete. Die Frau wurde durch den körperlichen Angriff leicht verletzt. Der Täter konnte im Umfeld aufgegriffen und kontrolliert werden. Hierbei wurden die beiden entwendeten Gegenstände sichergestellt.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt und ihm ein polizeiliches Kontakt- und Annäherungsverbot für 10 Tage ausgestellt. In der Nacht klingelte der Mann erneut bei seiner Partnerin und verstieß gegen das Kontaktverbot. Es erfolgte eine Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren. Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung.