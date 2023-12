Ungesicherte Ladung und riskante Fahrweise gefährden Verkehr

Heidelberg (ots) – Am Montag fiel einem Zeugen um kurz nach 15 Uhr ein schwarzer VW Touran in der Römerstraße auf, da aus der geöffneten Heckklappe Holzbohlen und Metallprofile herausragten. Die Gegenstände waren nicht gesichert oder gekennzeichnet. Als der Zeuge, der mit einem Fahrrad unterwegs war, an einer roten Ampel zu dem VW aufschloss und den Fahrer auf die Gefahren der Ladung ansprach, fuhr der Autofahrer ungerührt weiter.

An der Einmündung zur Franz-Knauff-Straße missachtete der VW-Fahrer eine rote Ampel und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Weststadt. Der Radfahrer verlor das Fahrzeug aus den Augen, bemerkte aber auf der Zähringer Straße drei massive, knapp drei Meter lange Metallprofile im Kurvenbereich auf der Fahrbahn liegend.

Die Gegenstände stellten eine unmittelbare Gefahr für andere Verkehrsteilnehmende dar und gehörten augenscheinlich zur Ladung des VW. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des verantwortlichen Fahrers. Dabei soll es sich um einen knapp 50-jährigen Mann mit Halbglatze handeln, der in einem älteren Modell eines schwarzen VW Tourans mit HD-Kennzeichen unterwegs war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen, die durch die Fahrweise oder die verlorene Ladung gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621-1744111 zu melden.

Auto in Neuenheim aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Zwischen Sonntagabend und Montagfrüh schlugen bislang unbekannte Täter eine Seitenscheibe an einem in der Bergstraße geparkten Auto ein. Als die 20-jährige Besitzerin ihr so beschädigtes Fahrzeug am Montagmorgen vorfand, bemerkte sie auch, dass das Innere des Autos durchwühlt worden war und Münzgeld im Fußraum verstreut lag. Ob etwas entwendet wurde, ist bis dato unklar.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221-4569-0 zu melden.