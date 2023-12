Frankenthal (ots) – Montag 18.12.2023 gegen 20:25 Uhr, brach das Feuer in einem mit 3 Patientinnen belegten Zimmer im 2.Obergeschoß der Klinik aus. Hierbei kamen eine 72-Jährige und eine 80-Jährige zu Tode. Eine 79-jährige Patientin konnte sich aus dem Zimmer retten und wurde leicht verletzt.

Darüber hinaus wurden durch Rauchgasintoxikationen 6 weitere Personen verletzt.Eine 29-Jährige und ein 82-Jähriger mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. 30 Personen wurden vor Ort, unter anderem durch Polizeikräfte, betreut.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro beziffert.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen übernommen. Zur Feststellung der Todesursache sollen die beiden Verstorbenen obduziert werden.

Mit der Klärung der Brandursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal ein Sachverständiger beauftragt, der voraussichtlich Mittwoch 20.12.2023 zusammen mit Brandermittlern der Kriminalpolizei Ludwigshafen den Brandort begutachteten wird.

(ots) – Nach dem Brand in der Stadtklinik in Frankenthal am 18.12.2023, wurden am 21.12.2023 die beiden verstorbenen 72- und 80-jährigen Frauen im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal obduziert. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab bei beiden Verstorbenen, dass eine Rauchgasintoxikation todesursächlich war.

Der Leichnam der 80-Jährigen, die auf Grund der bislang durchgeführten Ermittlungen mutmaßlich im Verdacht steht in dem Zimmer geraucht zu haben, war ausweislich der Obduktionsbefunde vollständig verkohlt.

Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, insbesondere zur Brandursache, dauern an.