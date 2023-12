Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Frankenthal (ots) – Am 18.12.2023 gegen 08.50 Uhr, kontrollierte eine Streife hiesiger Inspektion in der Johann-Klein-Straße einen 29-jährigen Mann aus Bobenheim-Roxheim auf seinem E-Scooter. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei diesem drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden.

Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Am 16.12.2023, gegen 21.30 Uhr, kam es in der Eichendorfstraße, Ecke Fritz-Reuter-Straße, zu einer Unfallflucht, wonach nach derzeitigem Ermittlungsstand ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, augenscheinlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit, beim Linksabbiegen von der Fritz-Reuter-Straße in die Eichendorfstraße einen dortigen Gartenzaun beschädigte. Hierbei entstand ein geschätzter Schaden von etwa 600 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden, oder auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de .