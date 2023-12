Wohnungsbrand

Speyer (ots) – Am Dienstag 19.12.2023 gegen 15:10 Uhr, brach ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Eugen-Jäger-Straße in der Wohnung einer 93-Jährigen aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Die 93-Jährige, sowie die weiteren Bewohner wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Auch die angrenzenden Häuser wurden aus Sicherheitsgründen geräumt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die 93-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. 2 weitere Personen wurden vorsorglich wegen einer Rauchgas-Intoxikationen in ein Krankenhaus verbracht. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Einbruch in Wohnhaus

Speyer (ots) – Am Montag 18.12.2023 zwischen 17-21:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Speyer-Nord ein. Sie verschafften sich durch Einschlagen eines Fensters im rückwärtigen Bereich des Hauses Zugang zum Gebäudeinneren. Dort öffneten die unbekannten Täter diverse Schubladen und Schränke im Keller, sowie zwei weiteren Stockwerken des Hauses und durchsuchten diese.

Aus dem Gebäude wurde Schmuck in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet. Am Tatort wurden diverse Spuren gesichert, deren Umfang und Auswertung ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat zu oben genannten Zeiträumen in der Nähe zum Buchenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Lebensmittel gestohlen – Flucht misslingt

Speyer (ots) – Am Montag 18.12.2023 gegen 13:15 Uhr, entwendete ein 45-jähriger Mann Lebensmittel im Gesamtwert von ca. 11 Euro aus einem Lebensmitteldiscounter in der Dudenhofer Straße. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann bei der Tatausführung und sprach ihn darauf an. Der Mann nahm sich dann sein Fahrrad und ergriff darauf die Flucht.

Auf Höhe einer Bushaltestelle konnte der Ladendetektiv den 45-Jährigen anhalten. Ein Versuch den Ladendetektiv wegzustoßen und durch einen Stoß des Fahrrades an die Beine des Ladendetektives sich diesem zu entziehen misslang dem Täter. Er wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und anschließend für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Gegen den 45-jährigen Mann wurden Verfahren wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung eingeleitet.