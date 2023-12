Landau: Die Polizei-News

Diebstahl aus Auto – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Einem 78-jährigen Mann wurde gestern (18.12.23) gegen 16 Uhr im Nordring in Landau der Geldbeutel aus dem Auto gestohlen. Der Mann bewegte sich aufgrund Arbeiten zwischen Wohnung und Auto, als bislang unbekannte Diebe die Gelegenheit nutzten und den Geldbeutel vom Beifahrersitz des unverschlossenen Autos klauten. Es entstand ein Schaden im 2-stelligen Bereich.

Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Um sich vor ähnlichen Taten zu schützen, können Ihnen folgende Tipps helfen:

Verriegeln Sie das Fahrzeug stets.

Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios.

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Autoscheibe eingeschlagen – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Im Zeitraum Samstag 16.12.2023 bis Montag 18.12.2023, schlug ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines in der Hartmannstraße in Landau am Straßenrand abgestellten Autos ein. Gestohlen wurde ein Ortungsgerät und eine Kettensäge, welche offen auf dem Beifahrersitz lagen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 850 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden

