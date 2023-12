Starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus

Burrweiler (ots) – Am Dienstag wurde in in der Hauptstraße in Burrweiler ein vermeintlicher Hausbrand gemeldet, der sich letztlich und zum großen Glück für die Bewohnerin nur als starke Rauchentwicklung in einem Kamin darstellte. Durch eine mögliche fehlerhafte Bedienung kam es in dem alten Ölofen zu einer solch starken Rauchentwicklung, dass die ersten Anrufer des Notrufes von einem Hausbrand ausgingen.

Die Bewohnerin konnte sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr eigenständig aus dem Haus begeben. Personen wurden nicht verletzt und es entstand kein Sachschaden am Gebäude.

Kaminbrand

Herxheimweyher (ots) – Am Montag 18.12.2023 wurde gegen 10:45 Uhr, ein Kaminbrand in einem Einfamilienhaus mit erheblicher Rauchbildung gemeldet. Eine Frau konnte rechtzeitig aus dem Anwesen flüchten. Kräfte der Polizei Landau sicherten den Schadensort ab und die FFW Herxheim konnte den Brand schnell löschen. Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden.

Autoscheibe eingeschlagen – Zeugengesucht

Herxheim bei Landau (ots) – In der Nacht von Sonntag 17.12.23 auf Montag 18.12.2023 schlug ein unbekannter Täter im Westring in Herxheim die Beifahrerscheibe eines Autos ein. Aus dem Auto wurde ein Geldbeutel aus der Fahrertürablage entwendet. Der Gesamtschaden beträgt rund 500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341/2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Um sich vor ähnlichen Taten zu schützen, können Ihnen folgende Tipps helfen: