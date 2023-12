Unbekannte beschädigen 7 Jagd-Hochsitze

Otterberg (ots) – Unbekannte haben zwischen Mittwoch 13.12.2023 und Freitag 15.12. im Otterberger Forst 7 Jagd-Hochsitze beschädigt. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein Teil der Hochsitze mit einem Fahrzeug umgedrückt wurden. Die Beamten sicherten Spuren. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 4.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Tel: 0631 369-2150 entgegen. |erf

Pkw überschlägt sich – Fahrer verletzt

Reichenbach-Steegen (ots) – Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag auf der Landstraße zwischen Mackenbach und Reichenbach-Steegen von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und stürzte eine Böschung hinab. Der 43-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er war alleine unterwegs. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Mann.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geriet der Fahrer in einer Linkskurve mit seinem Pkw gegen einen Bordstein. In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und es kam zu dem Unfall. Der Toyota wurde abgeschleppt.

Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Die Beamten schätzen ihn auf mindestens 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße zeitweise vollgesperrt. |erf

Unfallflucht: Verursacher wendet und fährt davon

Kaiserslautern (ots) – An der Ampelkreuzung Mainzer Straße/Europaallee kam es am Freitag 15.12.2023 zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise. Kurz vor 22 Uhr krachte ein Unbekannter mit seinem Wagen in das Heck des Pkw eines 60-Jährigen. Der Mann wartete in seinem Ford an einer roten Ampel, als es zu der Kollision kam.

Nach dem Zusammenstoß stiegen die Unfallbeteiligten aus ihren Fahrzeugen. Um den nachfolgenden nicht zu behindern, vereinbarten sie, in die Europaallee abzubiegen und dort den Schaden zu regulieren beziehungsweise ihre Personalien auszutauschen. Doch statt abzubiegen, gab der Unfallverursacher Gas, wendete seinen Wagen und brauste in Richtung Mehlingen davon.

Der 60-Jährige wandte sich an die Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen nach dem Unbekannten auf und bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer machen?

Er könnte zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Der Verantwortliche hatte einen schwarzen, kurzen Bart sowie schwarze, kurze Haare. Er sei dunkel gekleidet gewesen. Der 60-Jährige vermutete, dass der Mann türkischen Migrationshintergrund haben könnte. Auf dem Beifahrersitz des flüchtenden Pkw habe ein weiterer Mann gesessen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel: 0631 369-2150 entgegen. |erf

Kaiserslautern

Fußgänger angefahren: Polizei sucht SUV-Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen SUV, der am Freitagabend in der Pariser Straße einen Lieferanten angefahren hat. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Er wollte in Höhe eines Einkaufszentrums die Straße überqueren, um mehrere Transport-Container zuzustellen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen näherte sich ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit stadteinwärts.

Trotz eines Bremsmanövers erfasste das Fahrzeug den 19-Jährigen. Der Fußgänger stürzte und einige der Transport-Container fielen auf die Motorhaube des Autos. Der unbekannte Unfallverursacher half dem 19-Jährigen auf, dann setzte er sich in seinen Wagen und fuhr weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Unfallflucht und fahrlässigen Körperverletzung.

Die Beamten geht derzeit davon aus, dass die Motorhaube des Fahrzeugs beschädigt sein könnte. Vermutlich handelt es sich um einen schwarzen Audi (Q-Modell). Zeugen, die Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369 2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

Einbruch in Wohnhaus: Wer hat etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben am Samstag aus einem Wohnhaus im Stadtteil Einsiedlerhof Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen. Die Täter drangen vermutlich zwischen 10:30 Uhr und 23:30 Uhr in das Haus ein. Sie brachen eine Terrassentür auf. Im Haus durchwühlten sie in mehreren Zimmern die Schränke und Schubladen. Die Unbekannten brachen einen

Panzerschrank auf, einen kleineren Tresor nahmen die Einbrecher mit.

Den Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren 5-stelligen Betrag. Die Beamten sicherte Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind am Samstag oder schon in den Tagen davor, Personen oder Fahrzeuge im Bereich Einsiedlerhof aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf