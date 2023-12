Frankfurt-Bockenheim: Spezialeinsatzkommando beendet Besetzung der ehemaligen Dondorf Druckerei

Frankfurt (ots) – Das Dach der ehemaligen Dondorf Druckerei wurde am frühen

Morgen des 19.12.23 von einem Spezialeinsatzkommando geräumt.

Seit dem 14.12.23 wurde das Dach der ehemaligen Dondorf Druckerei durchgängig

besetzt gehalten. Dies stellte die fortwährende Begehung einer Straftat dar. Die

Besetzerinnen und Besetzer hatten bislang alle Angebote der Polizei, das Dach

freiwillig zu verlassen, abgelehnt.

Durch die lange Dauer des Aufenthalts auf dem Dach bei niedrigen Temperaturen,

der herannahenden schwierigen Wetterlage und mangelnder Versorgung stieg die

Gefahr für die körperliche Unversehrtheit der dort befindlichen Personen stetig.

Nach intensiver Bewertung der Lage und unter besonderer Beachtung und Abwägung

der Verhältnismäßigkeit, fiel die Entscheidung, das Dach durch Spezialkräfte zu

räumen, zumal keine Perspektive mehr für erfolgreiche Verhandlungen bestand.

Der Zugriff durch das Spezialeinsatzkommando fand gegen 05:30 Uhr statt. Die

Besetzerinnen und Besetzer wurden – wie geplant – schlafend angetroffen und

festgenommen. Eine Person leistete Widerstand gegen die Festnahme und wurde

hierbei im Gesicht verletzt.

Alle Personen wurden über die Dachluke in das Gebäudeinnere und danach zur

Identitätsfeststellung in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums Frankfurt

verbracht. Ein Arzt war im Gewahrsam zugegen.

Das Gebäude wird nun an Verantwortliche der Goethe-Universität übergeben.

Vor der Räumung wurde gegen 03:00 Uhr der Versuch, Rucksäcke mit Nahrung über

eine an der Fassade herabgelassene Seilvorrichtung auf das Dach zu befördern,

durch Polizeikräfte verhindert. Zwei Personen wurden festgenommen. Die

Versorgung der Besetzerinnen und Besetzer mit Nahrung ist eine versuchte

Beihilfe zum Hausfriedensbruch und damit strafbar. Ermittlungsverfahren wurden

eingeleitet.

Polizeipräsident Müller zur Beendigung der Besetzung: „Ich danke allen

Einsatzkräften für ihren sehr besonnenes Handeln. Geduldig und mit viel Langmut

wurde eine Verhandlungslösung angestrebt, die letztlich nicht mehr erreichbar

war. Die gesundheitlichen Rahmenbedingungen für die Besetzerinnen und Besetzern

verschlechterten sich von Tag zu Tag, so dass der Zugriff durch ein

Spezialeinsatzkommando als letzte Option unvermeidbar war. Wichtig ist das klare

Signal, dass der Rechtsstaat an dieser Stelle nicht zur Disposition steht.“

Bundesautobahn 661: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Am heutigen Dienstag (19.12.2023) kam es auf der A661

zwischen den Anschlussstellen Heddernheim und Eckenheim zu einem schweren

Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Mann verletzt wurde.

Der 47 Jahre alter Fahrer eines Range Rover befuhr gegen 10.45 Uhr die A661 in

Richtung Egelsbach. Kurz vor der Anschlussstelle Eckenheim verlor er aus bislang

unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern.

Der Range Rover prallte in der Folge gegen eine Betongleitwand, von welcher

dieser abgewiesen wurde und kollidiert anschließend mit einem Lkw.

Der Fahrer des Range Rover trug bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen davon.

Zur medizinischen Erstversorgung landete ein Rettungshubschrauber. Er kam

schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 42-jährige Fahrer

des Lkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Fahrbahn der A661 war in südlicher Richtung bis ca. 11:30 Uhr voll gesperrt.

Gegen 12:00 Uhr konnte der Verkehr wieder auf allen Fahrstreifen freigeben.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Frankfurt-Riederwald: 39-Jähriger nach Widerstand festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Dienstag (19. Dezember 2023) kam es an

einer U-Bahnstation im Stadtteil Riederwald zur Festnahme eines 39-jährigen

Mannes, der sich der polizeilichen Maßnahme widersetzte.

Personal des städtischen Verkehrsbetriebes forderte gegen 02:30 Uhr die Polizei

zur Unterstützung an, da ein Mann eine U-Bahn nicht verlassen wollte. Alarmierte

Beamte trafen kurz darauf an der Haltestelle Schäfflestraße ein und betraten die

U-Bahn, in welcher der ungebetene Fahrgast saß. Der Mann reagierte zunächst

nicht auf mehrfache Ansprache, verließ dann jedoch mit polizeilicher Hilfe die

Bahn.

Da er nicht in der Lage war sich auszuweisen, durchsuchten die Beamten ihn nach

Personaldokumenten. Währenddessen richtete er sich auf und bespuckte

unvermittelt einen Polizisten. Zusammen mit weiteren Polizeibeamten nahmen sie

den renitenten Mann fest, der in der Folge um sich trat, Kopfstöße ausführte und

Beleidigungen aussprach. Die Beamten blieben unverletzt.

Der wohnsitzlose Mann, der sich mutmaßlich aufgrund der Einnahme von

Betäubungsmitteln in einem hilflosen Zustand befand, wurde zunächst medizinisch

behandelt. Nach Durchführung einer Blutentnahme verbrachten ihn die

Polizeibeamte in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums.

Der 39-Jährige muss sich nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte,

des tätlichen Angriffs und der Beleidigung verantworten.