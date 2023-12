Ärger im Zug – Mann geht auf Polizisten los

Wetzlar / Solms (Lahn-Dill-Kreis) (ots) – Ein 27-Jähriger aus Solms

(Lahn-Dill-Kreis) ging gestern Morgen, gegen 6:30 Uhr, im Wetzlarer Bahnhof auf

Polizisten los. Zu dem Polizeieinsatz der Kollegen kam es, weil der Mann bereits

in Solms auffällig wurde. Hier rannte er verbotenerweise über die Bahngleise.

Anschließend fuhr er ohne Fahrkarte in Richtung Wetzlar.

Eine Zugbegleiterin rief deswegen die Polizei. Bei der Identitätsfeststellung,

nach der Ankunft in Wetzlar, zeigte sich der 27-Jährige sehr unkooperativ. Er

stellte sich zunächst schlafend und ignorierte die Beamten. Der Aufforderung,

den Zug zu verlassen, kam er nicht nach. Stattdessen ging er auf die

Ordnungshüter los.

Dabei versuchte er, die Waffe eines Polizisten zu ergreifen, was ihm allerdings

nicht gelang. Außerdem wollte der 27-Jährige einen Polizisten durch eine

Bissattacke verletzen. Zum Glück blieb auch die erfolglos.

Die Streifenbeamten überwältigten den Mann, brachten den Randalierer zu Boden

und legten ihm Handfesseln an.

Weiterbearbeitung durch die Bundespolizei

Die Bundespolizeiinspektion Kassel führt die weiteren Ermittlungen und hat gegen

den 27-jährigen, irakischen Asylbewerber aus Solms, ein Strafverfahren, u. a.

wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, eingeleitet.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Ehringshausen: Duo raubt Bargeld und Zigaretten

Am späten Montagabend (18.12.2023) überfielen zwei Räuber den Rewe-Einkaufsmarkt in der Kölschhäuser Straße. Die beiden Täter bedrohten die zwei Marktmitarbeiterinnen mit Pistolen und fesselten beide. Im Anschluss flüchteten die Täter mit den Tageseinnahmen und Zigaretten.

Gegen 22.00 Uhr betraten die bislang Unbekannten den Markt. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole forderten sie die Mitarbeiterinnen auf, die Kassen und den Tresor zu öffnen.

Die Täter fesselten die beiden Frauen und durchwühlten Büroräume nach weiterem Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Räuber mit Bargeld und Zigaretten in derzeit noch unbekannter Höhe. Die Geschädigten befreiten sich selbst und alarmierten die Polizei.

Die Marktmitarbeiterinnen beschrieben die Räuber wie folgt: Sie sollen ein südländisches, vermutlich türkisches, Erscheinungsbild haben. Beide sprachen deutsch und türkisch. Der erste Täter war 185 cm groß und hatte eine normale Statur. Der zweite Täter war 175 cm groß und ebenfalls von normaler Statur.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

Wer hat den Überfall am Montagabend in der Kölschhäuser Straße

mitbekommen?

mitbekommen? Wer kann Angaben zu den beiden Räubern machen?

Wo ist das Duo vor der Tat oder im Anschluss noch aufgefallen?

Wem sind verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Tatorts

aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Niederbiel: Mülltonnen in Brand gesetzt- Staatsschutz ermittelt und bittet um Hinweise

In der Nacht zu Freitag (15.12.2023), wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Mülltonnenbrand in der Berliner Straße alarmiert.

Gegen 04:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge das Feuer. Nach bisherigen Ermittlungen begab sich eine unbekannte Person auf ein Gelände, setzte dort einen Müllcontainer in Brand und flüchtete im Anschluss.

Das Feuer griff auf drei weitere Container über, einen Blech-Überstand, sowie auf einen Holzbalken des Carports. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer.

Eine Asylunterkunft, die sich in einer Entfernung von einigen Metern befindet, wurde nicht beschädigt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere tausend Euro. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung, sowie der Sachbeschädigung ein.

Zum Motiv ist derzeit nichts bekannt, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Zudem verteilen die Ermittler ein Flugblatt mit einem Zeugenaufruf in der Nähe des Tatorts.

Wer hat die bislang unbekannte Person in der Nähe der

Asylunterkunft beobachtet?

Asylunterkunft beobachtet? Wem ist vor oder nach der Tat eine verdächtige Person oder ein

verdächtiges Fahrzeug aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Mann greift Polizisten an

Haiger: Radsätze aus Container geklaut

Im Außenbereich eines Autohauses in der Erlachstraße öffneten Unbekannte am Sonntag (17.12.2023), zwischen 01:45 Uhr und 05:50 Uhr, gewaltsam einen Container und entwendeten daraus mehrere Radsätze und Autoreifen. Anschließend flüchteten die Diebe. Die Schadenshöhe steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Zeugenhinweise sind an die Kriminalpolizei in Dillenburg (02771/907-0) zu richten. (D.H.)

Herborn: Gegen Audi gefahren und abgehauen

Auf dem Kallenbachparkplatz kam es zu einer Unfallflucht. Ein 43-jähriger Herborner hatte dort am Samstag (16.12.2023), um 11:00 Uhr, seinen Audi A3 abgestellt. Als er am Sonntag (17.12.2023), um 16:45 Uhr zu seinem Audi zurückkehrte, stellte er einen Schaden an dem hinteren linken Kotflügel seines A3 fest. Der Verursacher war nicht vor Ort. Offenbar hatte dieser beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug den Audi touchierte und sich dann von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden an dem Fahrzeug des Herborners liegt bei ca. 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Herborn (02772/4705-0) entgegen. (D.H.)

Wetzlar: Einbrecher werfen Scheibe ein

Unbekannte warfen am Montag (18.12.2023), um 07:13 Uhr, an einer Einrichtung in der Sportparkstraße eine Fensterscheibe ein und konnten so ins Gebäude einsteigen. Dort brachen sie mehrere Räume auf, durchsuchten diese und nahmen Bargeld an sich. Anschließend verließen sie das Gebäude in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe liegt nach aktueller Einschätzung bei über 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0) zu melden. (D.H.)

Wetzlar: Unbekannter schleudert Stein gegen Zugmaschine

Die Sattelzugmaschine einer Spedition aus Merenberg beschädigte ein Unbekannter durch einen offenbar gezielten Steinwurf. Am Montag (18.12.2023), um 08:15 Uhr, stand der 39-jährige Fahrer mit seiner Zugmaschine in dem Einfahrtsbereich einer Tankstelle im Dillfeld, als ein Unbekannter einen größeren Stein gegen das Fahrzeug schleuderte. Der Schaden wird mit ca. 500 Euro beziffert. Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar (06441/918-0). (D.H.)